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Hasil Teqball Asian Games 2026: Yoga Ardika Putra Sumbang Medali Perunggu untuk Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |10:35 WIB
Hasil Teqball Asian Games 2026: Yoga Ardika Putra Sumbang Medali Perunggu untuk Indonesia!
Atlet Teqball Indonesia, Yoga Ardika Putra sumbang medali perunggu di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
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AICHI Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali di ajang Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang. Kali ini, kabar membanggakan datang dari cabang olahraga (cabor) teqball.

Atlet teqball andalan Indonesia, Yoga Ardika Putra, sukses mempersembahkan medali perunggu setelah berjuang habis-habisan hingga akhir. Perjuangan keras sang atlet akhirnya terbayar tuntas dengan pencapaian gemilang ini.

Kepastian medali perunggu tersebut diraih Yoga setelah lawannya asal Kuwait memutuskan untuk mundur dari pertandingan perebutan tempat ketiga. Meski demikian, perjuangan dan kerja keras Yoga sepanjang turnamen tetap patut diacungi jempol.

Keberhasilan Yoga menyumbangkan medali ini sekaligus menggenapi koleksi medali kontingen Indonesia di Asian Games 2026 menjadi dua perunggu. Medali pertama Merah Putih sebelumnya dipersembahkan oleh atlet wushu, Seraf Naro Siregar.

1. Perjalanan Prestasi Teqball Indonesia

Prestasi gemilang Yoga Ardika Putra di kancah Asian Games ini melengkapi catatan apik perkembangan olahraga teqball Indonesia dalam beberapa ajang internasional terakhir.

Atlet Teqball Inodneisa, Yoga Ardika Putra. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
Atlet Teqball Inodneisa, Yoga Ardika Putra. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)

Sebelumnya, sejumlah atlet tanah air juga pernah menorehkan prestasi membanggakan pada ajang multievent berbeda. Sebut saja Brigpol Akyko Micheel Kapito dan Gabriella Jessica Pongbura yang meraih medali perunggu ganda putri pada SEA Games 2025 di Thailand.

Selain itu, ada pula Zahrotus Syifa yang sukses menyabet medali perunggu nomor tunggal putri pada ajang Asian Youth Games Bahrain 2025. Deretan pencapaian ini menunjukkan bahwa teqball Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

 

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