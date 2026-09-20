Breaking News: Indonesia Raih Medali Perak Pertama di Asian Games 2026 Berkat Atlet Teqball Sumaya

AICHI-NAGOYA - Atlet tunggal putri teqball Indonesia, Sumaya, sukses mengamankan medali perak dalam ajang Asian Games 2026. Raihan ini sekaligus menjadi koleksi medali perak pertama bagi Kontingen Indonesia.

Dalam laga final, Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar, Khin Hnin Wai, lewat pertarungan sengit tiga set dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Pertemuan kedua pemain berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang, Minggu (20/9/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Sumaya berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal set pertama. Namun, dia mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Khin.

Pola permainan kedua tim dengan intensitas sedang membuat jalannya laga berlangsung cukup menarik. Keduanya memang ingin saling mengalahkan.

Sumaya berhasil meraih hasil maksimal pada set pertama. Kepastian tersebut didapat setelah dia mampu mengatasi perlawanan lawan dengan poin 12-10.

Atlet Teqball Inodneisa, Sumaya. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)

Pada set kedua, Khin tampil lebih agresif untuk membalas kekalahan di set pertama. Pola permainan Khin pun cukup menyulitkan Sumaya.

Sumaya akhirnya harus mengakui ketangguhan Khin pada set ini. Pasalnya, dia takluk dengan poin 8-12.