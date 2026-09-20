Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Breaking News: Indonesia Raih Medali Perak Pertama di Asian Games 2026 Berkat Atlet Teqball Sumaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |14:09 WIB
Breaking News: Indonesia Raih Medali Perak Pertama di Asian Games 2026 Berkat Atlet Teqball Sumaya
Atlet teqball Indonesia, Sumaya di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/timindonesiafootball)
A
A
A

AICHI-NAGOYA - Atlet tunggal putri teqball Indonesia, Sumaya, sukses mengamankan medali perak dalam ajang Asian Games 2026. Raihan ini sekaligus menjadi koleksi medali perak pertama bagi Kontingen Indonesia.

Dalam laga final, Sumaya harus mengakui keunggulan wakil Myanmar, Khin Hnin Wai, lewat pertarungan sengit tiga set dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Pertemuan kedua pemain berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang, Minggu (20/9/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Sumaya berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal set pertama. Namun, dia mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Khin.

Pola permainan kedua tim dengan intensitas sedang membuat jalannya laga berlangsung cukup menarik. Keduanya memang ingin saling mengalahkan.

Sumaya berhasil meraih hasil maksimal pada set pertama. Kepastian tersebut didapat setelah dia mampu mengatasi perlawanan lawan dengan poin 12-10.

Atlet Teqball Inodneisa, Sumaya. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
Atlet Teqball Inodneisa, Sumaya. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)

Pada set kedua, Khin tampil lebih agresif untuk membalas kekalahan di set pertama. Pola permainan Khin pun cukup menyulitkan Sumaya.

Sumaya akhirnya harus mengakui ketangguhan Khin pada set ini. Pasalnya, dia takluk dengan poin 8-12.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243165/seraf_naro_siregar-itoj_large.jpg
Persembahkan Medali Perdana Indonesia di Asian Games 2026, Seraf Naro Akui Sangat Bangga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243151/timnas_voli_putri_indonesia-eSIB_large.jpg
Hasil Voli Asian Games 2026: Takluk dari Thailand, Timnas Voli Putri Indonesia Terhenti di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243144/seraf_naro_siregar-AdlH_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Minggu 20 September 2026 Pukul 11.00 WIB: Indonesia Peringkat Ketujuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243134/teqball_indonesia-Gk7M_large.jpg
Hasil Teqball Asian Games 2026: Yoga Ardika Putra Sumbang Medali Perunggu untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/40/3243125/tim_bulu_tangkis_indonesia-svdI_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Tim Putri Indonesia Amankan Tiket Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243111/seraf_naro_siregar-PA5d_large.jpg
Breaking News: Atlet Wushu Seraf Naro Siregar Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement