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Jadwal Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026 Hari Ini: Ada 5 Wakil Indonesia, Termasuk Jonatan Christie!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |09:21 WIB
Jadwal Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026 Hari Ini: Ada 5 Wakil Indonesia, Termasuk Jonatan Christie!
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
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PERJUANGAN kontingen Indonesia di ajang multievent Asian Games 2026 kembali berlanjut pada hari ini, Minggu (27/9/2026). Kali ini, sorotan utama tertuju pada arena bulu tangkis yang memasuki babak perempatfinal nomor individu di Ichinomiya City Municipal Gymnasium.

Sebanyak lima wakil terbaik Indonesia dipastikan siap turun ke lapangan untuk memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Kelima wakil Indonesia itu ada Jonatan Christie dan Alwi Farhan dari sektor tunggal putra, lalu dua lagi dari ganda putra: Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan terakhir ada Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dari ganda campuran.

1. Perjuangan Wakil Ganda dan Sektor Campuran

Langkah wakil Indonesia di babak delapan besar hari ini akan dibuka oleh pasangan ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Mereka dijadwalkan menghadapi pasangan asal Korea Selatan, Jo Song Hyun/Jeong Na Eun, pada partai pembuka di Lapangan 4.

Beralih ke sektor ganda putra, Indonesia menempatkan dua pasangan tangguh yang siap memberikan perlawanan maksimal. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan tantang wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju, di Lapangan 1.

Sementara itu, satu tiket semifinal ganda putra lainnya akan diupayakan oleh Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Pasangan berjuluk The Babies tersebut harus melewati hadangan ganda Vietnam, Nguyen Dinh Hoang/Tran Dinh Manh, di Lapangan 4.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

2. Ujian Berat di Sektor Tunggal Putra

Harapan besar juga disematkan pada sektor tunggal putra yang menghadirkan dua wakil andalan Indonesia. Jonatan Christie sukses menyusul rekan-rekannya usai menundukkan perwakilan Sri Lanka di babak sebelumnya.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo tersebut kini bersiap menghadapi lawan tangguh asal Singapura, Loh Kean Yew, di Lapangan 2. Pertemuan ini diprediksi berjalan sengit demi mengamankan asa meraih medali emas.

 

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