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Profil Alwi Farhan, Tunggal Putra Indonesia yang Debut di Asian Games 2026

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |19:10 WIB
Profil Alwi Farhan, Tunggal Putra Indonesia yang Debut di Asian Games 2026
Simak profil Alwi Farhan yang melakoni debutnya di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
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PROFIL Alwi Farhan menarik untuk diulas. Sebab, tunggal putra Indonesia ini melakoni debutnya di Asian Games 2026.

Alwi Farhan merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia yang saat ini diandalkan bakal menjadi penerus generasi Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie. Meski masih tergolong muda, namanya kini kian diperhitungkan di kancah bulu tangkis internasional.

Alwi Farhan. (Foto: PBSI)

Hal ini tidak terlepas dari konsistensi dan performanya yang terlihat dari level junior menjadi level senior. Berikut ulasan lengkap profil, mulai dari biodata, agama, hingga berbagai prestasinya.

1. Biodata Alwi Farhan

Alwi Farhan Alhasny, lahir di Surakarta (Jawa Tengah) pada 12 Mei 2005 dengan tinggi badan mencapai 185 sentimeter. Ia merupakan anak dari pasangan Muhammad Anis yang tercatat pernah menjadi kapten tim sepakbola SD pada ajang Porda Solo, dan Inten Untari.

Sejak usia sembilan tahun Alwi sudah menekuni olahraga bulu tangkis, setelah sebelumnya menekuni dunia sepakbola. Ia mengakui sosok sang ayah menjadi figur yang paling berjasa dalam perjalanan karirnya di dunia bulu tangkis.

Sementara pemain senior Anthony Sinisuka Ginting menjadi salah satu role model di dunia bulu tangkis. Karier Alwi diawali di klub Panorama Solo, kemudian bergabung dengan Exist Badminton Club, hingga akhirnya resmi bergabung dengan Pelatnas PBSI Cipayung pada 2021.

Alwi Farhan diketahui memeluk Agama Islam. Di luar prestasinya sebagai atlet, ia juga mengidolakan legenda bulu tangkis Tanah Air, Icuk Sugiarto, serta bertekad untuk terus mengharumkan nama kedua orang tuanya lewat capaian-capaiannya di dunia olahraga.

 

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