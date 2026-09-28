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Potensi Sabet Emas Asian Games 2026, Amri/Nita: Lega dan Sangat Bersyukur

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |16:17 WIB
Potensi Sabet Emas Asian Games 2026, Amri/Nita: Lega dan Sangat Bersyukur
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah berpotensi menyabet medali emas dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 (Foto: PBSI)
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ICHINOMIYA – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah berpotensi menyabet medali emas dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis Asian Games 2026 nomor perorangan sektor ganda campuran. Mereka bersyukur dan lega bisa mencapai titik ini.

Dalam babak semifinal, Amri/Nita berhasil mengalahkan wakil China Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping dengan poin 21-12 dan 21-14. Laga itu berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Senin (28/9/2026).

1. Lega dan Bersyukur

Amri Syahnawi/ Nita Violina. (Foto: PBSI)

Nita mengatakan sangat bahagia dapat melangkah ke babak final Asian Games 2026. Pencapaian ini merupakan sebuah prestasi buatnya dan Amri.

"Sudah lama banget tidak masuk final dan juga ya sampai berada di titik ini tidak mudah buat kami berdua. Dengan naik turunnya, sempat awal tahun hasilnya jauh banget dari apa yang kami harapkan," kata Nita dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).

"Dan hari ini di Asian Games kami bisa main ke final. Rasanya bikin saya lega dan sangat-sangat bersyukur," tambahnya.

Sementara itu, Amri mengatakan maju ke babak final adalah buah kerja kerasnya dalam persiapan. Ia dan Nita pun akan berusaha memberikan performa terbaiknya dalam laga final melawan wakil China Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin.

"Perasaannya senang dan bersyukur. Karena dengan persiapan yang begitu lumayan, cukup panjang dan intens selama satu bulan,” kata Amri.

 

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