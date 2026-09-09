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Marc Marquez Restui Ducati Rekrut Pedro Acosta di MotoGP 2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |00:07 WIB
Marc Marquez Restui Ducati Rekrut Pedro Acosta di MotoGP 2027
Marc Marquez diyakini membuka pintu akan kedatangan Pedro Acosta ke tim Ducati Lenovo (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
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PENGAMAT MotoGP, Oscar Haro, yakin betul Marc Marquez-lah yang mendorong Ducati Lenovo untuk merekrut Pedro Acosta musim depan. Sebab, El Tiburon de Mazarron dilihatnya sebagai penerus terbaik.

Ducati sebetulnya sudah berminat meminang Acosta sejak lama. Tapi, keinginan itu baru kesampaian pada MotoGP 2027 di mana kontraknya bersama Red Bull KTM habis di penghujung MotoGP 2026.

Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)
Pedro Acosta resmi bergabung dengan Ducati Lenovo (Foto: Ducati Corse)

Di sisi lain, Ducati memilih mempertahankan Marc Marquez untuk MotoGP 2027 dengan opsi hingga 2028. Duo Spanyol itu menjadi duet yang paling dinanti pada musim depan.

1. Campur Tangan Marc Marquez

Haro yakin, ada campur tangan Marquez hingga akhirnya Ducati memilih Acosta. Sebab, hubungan The Baby Alien dengan dua tokoh kunci Gigi Dall’Igna dan Davide Tardozzi sangat baik.

“Marc sangat sadar situasi, tetapi jika ada orang yang membuka jalan bagi Pedro di Ducati, itu Marc Marquez. Kenapa? Karena Marc memiliki hubungan baik dengan Gigi Dall’Igna dan (Davide) Tardozzi,” kata Haro, dikutip dari Motosan, Rabu (9/9/2026).

“’Setelah saya, orang inilah yang harus kalian ambil.’ Saya yakin begitulah percakapan mereka. Saya tahu karena mengenal Marc seperti apa. Dia punya opsi itu, seperti Valentino Rossi dulu, ketika Valentino Rossi bilang, ‘Saya tidak mau orang ini,’ semuanya selesai,” imbuh pria asal Italia tersebut.

 

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