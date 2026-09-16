Latih Tanding Lawan Pasangan Jepang Jelang Asian Games 2026, Ganda Putri Indonesia Dapat Modal Berharga

TOKYO - Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, menikmati latih tanding dengan pasangan Jepang. Hal ini sebagai persiapan untuk bertarung di ajang Asian Games 2026.

Tim bulutangkis Indonesia menjalani latih tanding bersama NTT East Badminton Club Jepang pada hari kedua pemusatan latihan menjelang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Sesi tersebut menjadi tambahan variasi dalam persiapan para pemain Indonesia sebelum tampil di pesta olahraga terbesar Asia itu.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum menikmati kesempatan berlatih bersama pasangan Jepang. Rachel menyebut suasana latihan menjadi lebih menarik karena mereka biasanya berhadapan sebagai lawan dalam pertandingan.

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

"Seru tadi bisa latih tanding dengan ganda-ganda Jepang. Biasanya jadi lawan tapi hari ini bisa latihan bersama. Positif sekali hawanya dan ada suasana baru," ujar Rachel, dalam keterangan PBSI.

Febi menilai latih tanding tersebut menjadi tambahan modal sebelum menghadapi Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Dia juga menyoroti karakter permainan ganda putri Jepang yang dikenal ulet dan memiliki tenaga kuat.

"Ganda Jepang terkenal ulet dan tenaganya cukup kencang, tadi juga ada Hinata Suzuki/Nao Yamakita yang sudah sering ikut World Tour Series. Ini jadi tambahan modal kami ke Asian Games nanti," tutur Febi.