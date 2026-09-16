Marco Bezzecchi Jatuh Gara-Gara Takut Dikejar Marc Marquez di MotoGP San Marino 2026

MANTAN pembalap, Marco Melandri, punya analisis tersendiri mengapa Marco Bezzecchi jatuh di MotoGP San Marino 2026. Ia yakin, pria asal Italia itu terburu-buru membuka jarak dengan Marc Marquez.

Seri ke-15 MotoGP 2026 itu berlangsung di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, 11-13 September. Bagi Bezzecchi, ini adalah balapan kandangnya.

1. Ketakutan

Harapan untuk meraih kemenangan cukup tinggi. Apalagi, rider Aprilia Racing tersebut sukses merebut pole position saat kualifikasi. Tapi, ia harus puas jadi runner up di Sprint Race.

Fakta itulah yang mungkin membuat Bezzecchi berpikir terlalu banyak saat balapan. Akibatnya, ia malah terjatuh di lap pertama saat sedang memimpin, setelah membuat start yang bagus.

Melandri menduga, Bezzecchi takut Marquez bisa langsung mengejarnya. Maka, pembalap berusia 27 tahun tersebut berusaha ngacir untuk membuka jarak tapi hasilnya tidak sesuai harapan.

“Bezzecchi takut Marquez akan langsung menyerangnya dan tidak membiarkannya untuk menentukan kecepatannya sendiri,” kata Melandri, dikutip dari Motosan, Rabu (16/9/2026).