Valentino Rossi Bahagia, Nicolo Bulega Kembali ke VR46 Ducati di MotoGP 2027

PERJALANAN karier Nicolo Bulega di dunia balap motor internasional memasuki babak yang sangat emosional. Pembalap asal Italia ini dipastikan akan melakukan debut penuh di kelas utama MotoGP pada musim 2027 mendatang bersama tim besutan legenda hidup, Valentino Rossi, yakni VR46 Ducati.

Bagi Bulega dan tim VR46, momentum ini terasa begitu istimewa karena menjadi simbol sebuah lingkaran perjalanan yang utuh. Mengingat kembali masa lalu, Bulega pertama kali mengawali debut Grand Prix-nya bersama struktur VR46 di kelas Moto3 pada tahun 2016 silam.

Namun, awal karier Grand Prix Bulega tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan banyak pihak. Selama masa-masa awalnya di Moto3 dan berlanjut ke kelas Moto2, ia harus menghadapi berbagai rintangan berat tanpa berhasil meraih hasil podium yang konsisten.

Tekanan besar serta ekspektasi publik yang terlalu tinggi sempat membuat situasinya semakin sulit. Hingga pada akhirnya, jalur karier mereka harus berpisah ketika Bulega memutuskan untuk meninggalkan akademi pelatihan milik Valentino Rossi tersebut.

1. Bangkit di Ajang Superbike

Titik balik karier Bulega terjadi ketika ia memutuskan untuk beralih haluan ke ajang balap superbike. Keputusan tersebut terbukti sangat tepat karena ia langsung mendominasi kejuaraan dunia World Supersport pada tahun 2023.

Kesuksesan itu berlanjut di kategori utama WorldSBK, di mana ia tampil konsisten sebagai penantang gelar juara dunia. Dominasinya yang luar biasa musim ini bahkan memberikannya keunggulan poin yang sangat masif di puncak klasemen sementara.

Nicolo Bulega

Valentino Rossi sendiri tidak dapat menyembunyikan rasa bangga melihat pencapaian luar biasa mantan anak didiknya tersebut. Menurut Rossi, Bulega kini telah menemukan kembali sentuhan terbaiknya setelah melalui proses perjuangan yang panjang.

“Kami sangat senang dan sangat bangga. Ini adalah kisah yang bagus, karena Nicolo memulai kariernya bersama kami, di Akademi, sejak awal,” terang Rossi, dikutip dari Crash, Kamis (17/9/2026).

“Kami banyak membantunya. Semua orang mengharapkan banyak hal dari Nicolo sejak awal. Namun, sayangnya, mungkin dia belum siap, dan mungkin sedikit kurang beruntung. Setelah itu, kami berpisah,” tambahnya.