Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Punya Potensi Debut di MotoGP 2027, Nicolo Bulega Sindir Toprak Razgatlioglu: Gaya Saya Lebih Cocok

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |01:10 WIB
Punya Potensi Debut di MotoGP 2027, Nicolo Bulega Sindir Toprak Razgatlioglu: Gaya Saya Lebih Cocok
Nicolo Bulega menyindir Toprak Razgatlioglu yang kesulitan di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@nicolo_bulega11)
A
A
A

NICOLO Bulega berpotensi debut di MotoGP 2027 bareng tim VR46 Racing Team. Belum juga resmi balapan, pria berpaspor Italia itu langsung menyindir Toprak Razgatlioglu.

Hingga saat ini, Bulega digadang-gadang bakalan mengaspal di MotoGP 2027. Karena terikat kontrak dengan Ducati Corse, ia mungkin ditempatkan di timnya Valentino Rossi.

Toprak Razgatlioglu. (Foto: X/toprak_tr54)

Kebetulan, VR46 ingin mempertahankan kebijakan memiliki pembalap asal Italia di timnya. Apalagi, Bulega juga punya tugas ikut mengembangkan Ducati Desmosedici GP untuk 2027.

1. Lebih Cocok

Sadar peluangnya membesar, Bulega langsung menyindir Razgatlioglu yang lebih dulu naik ke MotoGP pada 2026. Ia merasa gaya balapnya akan lebih cocok dengan motor yang dipakai di ajang tersebut.

“Toprak dan saya memiliki gaya balap yang sangat berbeda. Jika kalian ingat, tahun lalu dia begitu kuat, terutama di bagian tertentu, tetapi saya punya kekuatan yang lain juga,” kata Bulega, dikutip dari Motosan, Rabu (9/9/2026).

“Kecepatan saya di tikungan lebih baik. Dan di MotoGP, dengan semua aerodinamika, Anda harus sangat cepat di tengah tikungan. Jika saya pergi ke MotoGP, saya tidak bilang itu akan mudah, tetapi gaya balap saya lebih cocok dengan motor itu,” imbuh pria berusia 26 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/38/3240858/marc_marquez_diyakini_membuka_pintu_akan_kedatangan_pedro_acosta_ke_tim_ducati_lenovo-Qq6V_large.jpg
Marc Marquez Restui Ducati Rekrut Pedro Acosta di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/38/3240626/fabio_di_giannantonio_sempat_diselamatkan_tim_vr46_racing_team_milik_valentino_rossi_pada_motogp_2024-a3DU_large.jpg
Kariernya Pernah Diselamatkan, Fabio Di Giannantonio Ungkap Alasan Tinggalkan Timnya Valentino Rossi Jelang MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/38/3240432/carlo_pernat_memperingatkan_marc_marquez_soal_pedro_acosta_yag_tidak_akan_pernah_merasa_terintimidasi-t3TI_large.jpg
Carlo Pernat Peringatkan Marc Marquez soal Pedro Acosta di MotoGP 2027: Dia Takkan Merasa Terintimidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/38/3240446/diogo_moreira_dinilai_lebih_layak_naik_ke_tim_pabrikan_honda_hrc_castrol-NBwi_large.jpg
Murid Marc Marquez Lebih Layak Jadi Rekan Setim Fabio Quartararo di Tim Pabrikan Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/38/3239869/jadwal_tes_pramusim_motogp_2027_resmi_dirilis-ZSLH_large.jpg
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2027 Resmi Dirilis: Malaysia dan Thailand Kembali Ditunjuk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/38/3238765/berikut_empat_tim_yang_belum_melengkapi_susunan_pembalap_di_motogp_2027-JdhH_large.jpg
4 Tim yang Belum Lengkapi Susunan Pembalap di MotoGP 2027, Nomor 1 Kepunyaan Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement