Punya Potensi Debut di MotoGP 2027, Nicolo Bulega Sindir Toprak Razgatlioglu: Gaya Saya Lebih Cocok

NICOLO Bulega berpotensi debut di MotoGP 2027 bareng tim VR46 Racing Team. Belum juga resmi balapan, pria berpaspor Italia itu langsung menyindir Toprak Razgatlioglu.

Hingga saat ini, Bulega digadang-gadang bakalan mengaspal di MotoGP 2027. Karena terikat kontrak dengan Ducati Corse, ia mungkin ditempatkan di timnya Valentino Rossi.

Kebetulan, VR46 ingin mempertahankan kebijakan memiliki pembalap asal Italia di timnya. Apalagi, Bulega juga punya tugas ikut mengembangkan Ducati Desmosedici GP untuk 2027.

1. Lebih Cocok

Sadar peluangnya membesar, Bulega langsung menyindir Razgatlioglu yang lebih dulu naik ke MotoGP pada 2026. Ia merasa gaya balapnya akan lebih cocok dengan motor yang dipakai di ajang tersebut.

“Toprak dan saya memiliki gaya balap yang sangat berbeda. Jika kalian ingat, tahun lalu dia begitu kuat, terutama di bagian tertentu, tetapi saya punya kekuatan yang lain juga,” kata Bulega, dikutip dari Motosan, Rabu (9/9/2026).

“Kecepatan saya di tikungan lebih baik. Dan di MotoGP, dengan semua aerodinamika, Anda harus sangat cepat di tengah tikungan. Jika saya pergi ke MotoGP, saya tidak bilang itu akan mudah, tetapi gaya balap saya lebih cocok dengan motor itu,” imbuh pria berusia 26 tahun itu.