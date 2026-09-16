Munaslub Perpesi Sahkan Perubahan Anggaran Dasar demi Penataan Struktur Organisasi

BATAM — Perkumpulan Pegolf Senior Indonesia (Perpesi) sukses menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), di Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (16/9/2026). Hasil dari Munaslub, ada pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) untuk memperkuat penataan struktur organisasi di tingkat provinsi.

1. Fokus Perubahan Struktur

Munaslub dihadiri lebih dari dua per tiga total cabang Perpesi di seluruh Indonesia sehingga memenuhi syarat kuorum organisasi. Salah satu poin utama yang disepakati adalah pembentukan pengurus daerah di tingkat provinsi yang akan membawahi cabang-cabang kota dan kabupaten.

Presiden Perpesi, Masrizal A Syarief mengatakan, perubahan Anggaran Dasar diperlukan sebagai fondasi baru bagi perkembangan organisasi yang terus bertumbuh.

"Hari ini kita melaksanakan Munaslub Perpesi. Agendanya hanya satu, yaitu kita ingin melakukan perubahan pada Anggaran Dasar. Karena organisasi ini selalu berkembang dan membutuhkan pondasi, serta pijakan baru dalam perkembangannya. Selama ini pembentukan cabang kita didasarkan pada jumlah anggota," kata Masrizal, dikutip Rabu (16/9/2026).

Munaslub Perpesi sahkan perubahan Anggaran Dasar. (Foto: iNews Media Group)

Menurut Masrizal, struktur organisasi Perpesi ke depan tidak lagi langsung berbasis jumlah anggota di tingkat cabang. Sebagai gantinya, akan dibentuk pengurus daerah di tingkat provinsi sebagai lapisan kedua dalam struktur organisasi.

"Namun dengan perubahan Anggaran Dasar ini, ke depan struktur organisasi tidak lagi langsung berbasis jumlah anggota di tingkat cabang, melainkan akan dibentuk tingkatan pengurus daerah di tingkat provinsi yang membawahi cabang-cabang. Fokus utamanya adalah perubahan Anggaran Dasar terkait layer kedua dari organisasi kita, sebelumnya kan langsung cabang kota dan kabupaten, sekarang kita bentuk tingkat provinsi. Alhamdulillah, dalam Munaslub ini seluruhnya sudah disepakati secara mufakat dan musyawarah," ujarnya.