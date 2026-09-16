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HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Klaim Tak Diizinkan Ducati Utak-atik Motornya di MotoGP San Marino 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |11:01 WIB
Francesco Bagnaia Klaim Tak Diizinkan Ducati Utak-atik Motornya di MotoGP San Marino 2026
Nasib sial kembali dialami Francesco Bagnaia pada MotoGP San Marino 2026 (Foto: Ducati Corse)
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MISANO ADRIATICO – Nasib sial kembali dialami Francesco Bagnaia pada MotoGP San Marino 2026. Usai lomba, perkataannya saat ngobrol dengan Fabio Di Giannantonio tiba-tiba viral.

1. Balapan Kandang Terakhir

Start balapan MotoGP San Marino 2026 (Foto Facebook/MotoGP)
Start balapan MotoGP San Marino 2026 (Foto Facebook/MotoGP)

Seri ke-15 MotoGP 2026 itu berakhir pahit buat Bagnaia. Balapan kandang terakhirnya bersama Ducati Lenovo tidak berujung indah. Ia malah mencium gravel!

Bagnaia sudah melanjutkan tren buruknya dengan gagal finis dalam tiga balapan beruntun! Bahkan, ia tidak pernah melewati garis akhir dalam empat dari lima seri terkini.

2. Jadi Sorotan

Usai balapan, Bagnaia lagi-lagi jadi sorotan. Percakapannya dengan Di Giannantonio memunculkan spekulasi ada yang berusaha menyabotase balapannya.

“Kenapa kamu pakai benda kecil itu di bagian belakang motor?” tanya Di Giannantonio kepada Bagnaia, dikutip dari Crash, Rabu (16/9/2026).

“Itu bukan masalah yang paling utama. Saya memakai apa yang mereka minta. Saya sudah mencoba segalanya,” jawab pria berkebangsaan Italia tersebut.

 

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