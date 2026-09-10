Calon Juara WSBK 2026 Resmi Gabung Pertamina Enduro VR46 pada MotoGP 2027

JAKARTA - Pertamina Enduro VR46 Racing Team telah mengumumkan Nicolo Bulega sebagai pembalap mulai MotoGP 2027. Hadirnya Nicolo Bulega sekaligus melengkapi line-up pembalap untuk era baru MotoGP.

1. Nicolo Bulega Gabung Pertamina Enduro VR46

Bulega yang edang mencatatkan rekor gemilang di WorldSBK ini akan menjalani debut MotoGP bersama tim yang berbasis di Tavullia tersebut dengan mengendarai Ducati Desmosedici GP. Ia akan mendampingi Fermin Aldeguer.

Bagi Bulega, ini akan menjadi debutnya di kelas utama sebagai pembalap penuh waktu. Namun, ia sudah memiliki pengalaman merasakan sensasi MotoGP sebagai pembalap penguji Ducati. Ia juga sempat berkompetisi dalam dua balapan terakhir musim lalu sebagai pembalap pengganti di Ducati Lenovo Team.

"Bisa menembus MotoGP adalah sebuah impian, karena saya akan menjalani debut bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team," ujar Nicolo Bulega, melansir laman MotoGP, Kamis (10/9/2026).

Ia menyebut memilih Pertamina Enduro VR46 Racing Team karena memiliki ikatan yang erat dengan mereka.

"Saya pernah bergabung dengan VR46 Riders Academy saat masih kecil, jadi saya mengenal semua orang di sana dengan sangat baik. Oleh karena itu, mengambil langkah ini bersama orang-orang yang sudah saya kenal terasa lebih mudah secara personal," tuturnya.

"Yang pasti, ini luar biasa dan saya sangat bangga. Saat ini, saya tidak ingin mematok target muluk-muluk, saya hanya ingin tampil baik, menjalaninya balapan demi balapan—terutama pada awal musim—dan memberikan performa terbaik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim VR46 Racing Team, Ducati Corse, dan Aruba yang telah mewujudkan hal ini," tuturnya.

Sementara itu, Team Director Pertamina Enduro VR46 Racing Team Alessio Salucci, mengatakan pihaknya sangat senang menyambut Nicolo di Pertamina Enduro VR46 Racing Team.