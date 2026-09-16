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Berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah, Felisha Alberta: Nafsu Banget Juara!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |14:01 WIB
Berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah, Felisha Alberta: Nafsu Banget Juara!
Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sangat bernafsu memburu gelar juara setelah resmi mendapatkan pasangan baru (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
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JAKARTA – Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu kini resmi berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah di sektor ganda campuran. Ia mengaku sudah sangat bernafsu memburu gelar juara.

Dejan/Felisha menjadi duet anyar di Pelatnas PBSI dan akan menjalani debut pada Oktober 2026. Keduanya akan mengikuti dua turnamen level atas yakni Super 750 di Denmark Open dan French Open.

1. Sama-Sama Lapar

Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu

Meski berstatus pasangan baru, mereka punya hasrat besar di dua turnamen tersebut. Terlebih bagi Felisha yang telah lama absen dari turnamen internasional sejak Juni 2026.

"Lapar. Kalau orang lagi kelaparan tuh gimana sih? Nafsu banget gitu," ujar Felisha saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (16/9/2026).

"Sekarang kondisinya kayak gitu, saya sudah kangen buat pertandingan. Lapar juara bukan lapar pertandingan," tambah perempuan berusia 21 tahun itu.

Bak gayung bersambut, keinginan Felisha juga direspon positif oleh Dejan. Ini seperti menjadi titik balik baginya untuk bisa bersaing di level atas sesuai dengan keinginannya.

 

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