Profil Nicolo Bulega, Calon Juara WSBK 2026 yang Gabung Pertamina Enduro VR46 pada MotoGP 2027

JAKARTA - Salah satu pembalap bintang WSBK, Nicolo Bulega, mengikuti jejak Toprak Razgatlioglu untuk adu kencang pada MotoGP 2027. Hal itu setelah Nicolo Bulega bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada MotoGP 2027. Lalu, siapakah Nicolo Bulega?

Bulega menjadi rookie terbaru yang diumumkan untuk 2027. Ia bergabung dengan nama-nama yang sudah dipastikan sebelumnya, yakni David Alonso, Daniel Holgado, dan Izan Guevara dalam perebutan titel Rookie of the Year MotoGP. Langkah ini terjadi pada saat yang tepat, seiring persiapan pembalap Italia itu untuk menunggangi motor anyar Ducati Desmosedici GP 850cc dalam era baru MotoGP.

1. Profil Nicolo Bulega

Bulega pertama kali mencuri perhatian di kancah balap Eropa setelah menghabiskan dua tahun di FIM CEV Moto3 Junior World Championship, melansir laman MotoGP. Dua podium yang diraihnya pada tahun debutnya pada 2014 semakin meningkatkan antusiasme menjelang musim 2015.

Memulai musim dengan gemilang, pembalap kelahiran 16 Oktober 1999 itu meraih podium pertamanya dari total tujuh podium—termasuk kemenangan penting di Jerez. Ia berhasil merebut gelar juara, dan langkah untuk promosi ke Grand Prix pun terbuka lebar.

Bulega melakoni debut Moto3 bersama Sky Racing Team VR46. Musim penuh waktu pertamanya adalah 2016. Pada saat itu, ia mencatatkan dua podium dan mengakhiri tahun debut yang luar biasa itu di peringkat ketujuh klasemen akhir. Ia bertahan di Moto3 selama dua tahun berikutnya, termasuk mengemas pole position di GP Jepang 2017. Melihat performa tersebut, VR46 Racing Team memberikan kesempatan bagi Bulega untuk naik kelas ke Moto2 pada 2019.

Nicolo Bulega gabung Pertamina Enduro VR45 Racing Team (Dok MotoGP)

Awal kiprah pembalap Italia ini di kelas menengah terbilang sulit. Ia mencatatkan hasil terbaik musim itu dengan finis ketujuh di Brno.

Pada 2020, Bulega memulai babak baru setelah Gresini diumumkan sebagai tim barunya. Ia menghabiskan dua musim bersama tim tersebut, namun gagal mengulangi kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya di Moto2. Menghuni peringkat ke-26 pada klasemen akhir Moto2 2021, berakhirlah kiprah di Grand Prix.

Pada 2022 Bulega beralih ke WorldSSP bersama Aruba.it Racing—mengendarai Ducati Panigale V2 yang benar-benar baru. Itu adalah musim debut yang luar biasa. Ia mengklaim sembilan podium dan beberapa kali nyaris mencatatkan kemenangan pertamanya.

Tak perlu waktu lama baginya untuk menemukan formula kemenangan pada 2023. Ia memenangi 16 balapan sepanjang musim—dan tak mengherankan—sekaligus menjadi Juara WorldSSP 2023. Hadiah bagi Bulega? Tentu saja, kursi pembalap pabrikan di WorldSBK!