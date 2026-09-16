Kontingen Jakarta Barat Berjaya di Popprov DKI Jakarta 2026 dengan 7 Medali Emas

KONTINGEN atlet pelajar Jakarta Barat (Jakbar) mengukir sejarah dengan keluar sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (Popprov) DKI Jakarta 2026. Mereka mengoleksi tujuh medali emas, dua perak, dan tujuh perunggu.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, memberikan apresiasi sekaligus bonus kepada para atlet peraih medali emas. Prosesi itu dilangsungkan di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat dan disaksikan Wali Kota Iin Mutmainnah, Selasa 15 September 2026.

1. Juara Umum untuk Pertama Kalinya

Popprov DKI Jakarta 2026 sendiri digelar pada 31 Agustus hingga 5 September di Hall A Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan. Jakarta Barat mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya menjadi juara umum sejak digelar pada 2017.

Raihan tujuh emas tersebut membuat Jakbar mengungguli Jakarta Timur yang mengoleksi lima emas. Disusul Jakarta Selatan yang meraih lima emas dan Jakarta Utara dengan tiga emas.

Tujuh medali emas Jakarta Barat disumbangkan dari sejumlah cabang olahraga, yakni bola basket beregu putri U-15, bulu tangkis beregu putra U-15 dan U-18, sepakbola beregu putra U-15 dan U-18, serta sepak takraw beregu putra dan putri U-18. Capaian tersebut menjadi catatan penting bagi pembinaan atlet pelajar Jakarta Barat di tingkat provinsi.

2. Bonus untuk Atlet dan Pelatih

Sebagai bentuk apresiasi, Kenneth memberikan bonus kepada atlet pelajar peraih medali emas dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan jumlah atlet dalam setiap cabang olahraga. Sepakbola mendapatkan bonus terbesar sebesar Rp18 juta, disusul bola basket Rp14 juta, sepak takraw Rp6 juta, dan bulu tangkis Rp5 juta.

"Kenapa saya sangat mengapresiasi olahraga dan kepemudaan? Karena kebetulan saya suka olahraga. Saya masih main basket dan menjabat sebagai ketua umum catur DKI Jakarta (Percasi)," ujar Kenneth dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).

Kenneth mengatakan bonus tersebut diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi para atlet pelajar untuk terus meningkatkan prestasi. Ia juga mengingatkan mempertahankan gelar juara umum akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta Barat pada Popprov berikutnya.

"Ini adalah sebuah awal. Yang paling berat itu adalah mempertahankan, harus diingat itu," kata Kenneth.

Kenneth menegaskan apresiasi terhadap atlet pelajar akan terus diberikan jika Jakarta Barat kembali mampu mempertahankan prestasi tersebut. Bahkan, ia menjanjikan bonus tambahan apabila Jakbar kembali keluar sebagai juara umum pada Popprov berikutnya.

"Saya berikan tantangan juga kepada para atlet pelajar peraih medali perunggu dan perak agar mereka penasaran dan bisa berjuang untuk merebut medali emas di Popprov selanjutnya tahun depan," tuturnya.