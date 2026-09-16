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HOME SPORTS MOTOGP

Cara Marc Marquez Menangi MotoGP San Marino 2026 Bikin Carlo Pernat Kagum: Makhluk dari Planet Lain!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |15:26 WIB
Cara Marc Marquez Menangi MotoGP San Marino 2026 Bikin Carlo Pernat Kagum: Makhluk dari Planet Lain!
Cara Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 bikin Carlo Pernat berdecak kagum (Foto: Facebook/MotoGP)
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PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, lagi-lagi mengungkap kekagumannya terhadap Marc Marquez usai seri San Marino 2026. Kali ini, ia menyebut sang pembalap seperti makhluk dari planet lain!

Marquez sukses meraih kemenangan ganda di Sprint Race dan balapan utama MotoGP San Marino 2026. Itu adalah kemenangan kelimanya di MotoGP 2026 setelah sempat kesulitan di awal musim.

Start balapan MotoGP San Marino 2026 (Foto Facebook/MotoGP)
Start balapan MotoGP San Marino 2026 (Foto Facebook/MotoGP)

Lebih spesial lagi, kemenangan itu membawa Marquez ke puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 274 poin. Meski sama dengan milik Jorge Martin, The Baby Alien unggul jumlah podium teratas.

1. Taktik

Kemenangan itu membuahkan pujian lainnya dari Pernat. Ia yakin Marquez menerapkan taktik tertentu untuk bisa memenangi balapan saat kondisinya tidak menguntungkan.

“Kami selalu memberikan apresiasi khusus kepada Marquez. Dalam beberapa balapan terakhir, dua seri berturut-turut, kami selalu menyoroti kiprahnya,” kata Pernat, dikutip dari Motosan, Rabu (16/9/2026).

“Marquez menerapkan taktik tertentu. Jika kita bicara soal Marquez empat atau lima tahun yang lalu, saya akan bilang tidak ada yang bisa menandinginya karena cara dia membalap, meskipun terkadang dia mengalami kecelakaan,” puji pria asal Italia itu.

 

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