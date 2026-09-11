Dari Bulutangkis hingga Sepak Bola Putri, Djarum Foundation Sabet Penghargaan Kemenpora

JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) memberikan penghargaan untuk pelaku olahraga tanah air lewat Indonesia Sports Awards dalam rangkaian Indonesa Sport Summit 2026. Djarum Foundation merebut kategori Sports Industry of The Year 2026 dalam ajang yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir mengatakan Djarum Foundation merupakan salah satu stakeholder yang memiliki program berkelanjutan. Hal itu dengan kontribusi dan dampak besar terhadap perkembangan industri olahraga nasional.

“Tidak mungkin dunia olahraga berkembang tanpa dukungan stakeholder yang bersatu membangun olahraga di Indonesia. Di tahun kedua Indonesia Sports Summit perspektifnya kita mendorong industri olahraga dan memasyarakatkan olahraga agar prestasi bisa terus meningkat. Kita tidak mungkin bekerja sendiri," kata Erick Thohir.

"Karena olahraga adalah pemersatu bangsa. Apa yang dilakukan penerima penghargaan ini menunjukkan bahwa kontribusi berkelanjutan dapat memberikan dampak luas bagi perkembangan olahraga Indonesia,” tambahnya.

Penghargaan yang diberikan langsung oleh Menpora Erick Thohir tersebut diterima Direktur Djarum Foundation Roberto Hartono. Ia hadir bersama Teddy Tjahjono yang merupakan Program Director Soccer Challenge, Soccer League, dan Srikandi Merdeka Cup.

Indonesia Sports Awards 2026

"Kami memulai ini (kontribusi di bidang olahraga) dari hobi yang tidak sengaja yaitu bulutangkis, sampai sekarang sudah 57 tahun. Support dari kami juga membangun Supersoccer Arena untuk mengembangkan sepak bola putri Indonesia, yang menjadi tantangan baru buat kami. Kami harap di kemudian hari timnas putri Indonesia mampu berkompetisi di Piala Dunia,” ungkap Roberto.

“Penghargaan ini tentu menjadi sebuah kehormatan sekaligus pengingat bagi kami bahwa apa yang selama ini dilakukan harus terus dijaga keberlangsungannya. Bagi Bakti Olahraga Djarum Foundation, olahraga bukan hanya tentang kompetisi dan prestasi, tetapi juga membangun fondasi sejak usia dini, memberikan ruang bagi talenta untuk berkembang, dan menciptakan ekosistem yang membuat mereka memiliki kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi,” sambung Teddy.