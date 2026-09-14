Timnas Indonesia Bantai Bangladesh 8-1 di Laga Pembuka Asian Minifootball Championship 2026!

ASIAN Minifootball Championship (AMNC) 2026 resmi dimulai di Stadion ASIOP, Jakarta, Minggu 13 September 2026 malam WIB. Sebagai tuan rumah, Timnas Minifootball Indonesia membuka kiprahnya dengan kemenangan meyakinkan 8-1 atas Bangladesh di laga pembuka Grup A.

AMNC diikuti 10 negara Asia. Ajang itu menjadi momentum penting bagi perkembangan minifootball di kawasan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan edisi tahun ini.

Duel Timnas Indonesia vs Bangladesh di AMNC 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Sebelumnya, AMNC telah digelar di Thailand dan Taiwan. Setelah penyelenggaraan sebelumnya, Indonesia kini mendapat kesempatan menjadi tuan rumah dan menghadirkan persaingan antarnegara Asia di Jakarta.

1. Digelar di Stadion ASIOP

Opening ceremony AMNC 2026 berlangsung di Stadion ASIOP dan diawali dengan sambutan dari Ketua Umum Federasi Minifootball Serikat Indonesia (FMSI) sekaligus Presiden Asian Minifootball Confederation, Eric Tuapattinaya, Presiden World Minifootball, Filip Juda, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Drs. Andri Yuansyah, M.H.

Eric Tuapattinaya mengatakan AMNC 2026 tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menandai babak baru dalam perkembangan minifootball di kawasan Asia. Ia pun senang Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah.

“Hari ini bukan cuma membuka sebuah penyelenggaraan, tapi membuka lembaran baru bagi minifootball. Dengan setiap negara membawa bahasa dan kultur berbeda, namun mampu melebur menjadi satu kekuatan besar baru di dunia,” ujar Eric usai membuka acara.

“Saya percaya masa depan minifootball Asia sangat cerah, tetapi hanya bisa dicapai secara bersama-sama. Semua level pemangku kepentingan, pemain, pelatih, harus bisa berkolaborasi dan menunjukkan semangat untuk bisa menjadi besar, bukan hanya di level Asia tapi juga di dunia,” tambahnya.