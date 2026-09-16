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HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Calon Kuat Juara MotoGP Austria 2026, Nomor 1 Marc Marquez!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |13:37 WIB
3 Pembalap Calon Kuat Juara MotoGP Austria 2026, Nomor 1 Marc Marquez!
Marc Marquez berpeluang juara MotoGP Austria 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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SEBANYAK 3 pembalap calon kuat juara MotoGP Austria 2026 akan diulas Okezone. Seri ke-15 MotoGP 2026 akan berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria pada 18-20 September 2026.

Semenjak Sirkuit Red Bull Ring kembali menjadi tuan rumah MotoGP Austria pada 2016, pabrikan asal Italia, Ducati, dominan meraih kemenangan. Bayangkan dalam 10 tahun terakhir, Ducati memenangkan sembilan di antaranya!

Karena itu, Okezone memprediksi rider-rider Ducati akan merajai MotoGP Austria 2026 akhir pekan ini. Siapa saja?

Berikut 3 pembalap calon kuat juara MotoGP Austria 2026:

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo)

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Marc Marquez dalam kepercayaan diri tinggi di MotoGP 2026. Dalam tujuh race terkini, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- memenangkan lima race di antaranya.

Efeknya, Marc Marquez melesat ke persaingan gelar juara MotoGP 2026. Saat ini Marc Marquez duduk di puncak klasemen dengan 274 angka, sama persis dengan Jorge Martin (Aprilia Racing) di posisi dua.

Rider asal Spanyol ini juga memiliki catatan kemenangan di Sirkuit Red Bull Ring. Ia tercatat sebagai juara MotoGP Austria 2025 setelah unggul lebih dari satu detik atas Fermin Aldeguer (Gresini Racing) di posisi dua.

 

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