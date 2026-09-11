Turnamen Golf Piala Bergilir Presiden PEPABRI Ke-67 Resmi Digelar di Surabaya, Tim PPAU Keluar sebagai Juara

SURABAYA - Lapangan Golf Ciputra, Surabaya, menjadi saksi digelarnya turnamen golf bergengsi memperebutkan Piala Bergilir Presiden dalam rangka peringatan HUT ke-67 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) pada Kamis siang.

Turnamen tahun ini diikuti sebanyak 145 peserta yang bertanding dalam format tim. Ajang tersebut berlangsung kompetitif namun tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan sportivitas antar peserta.

Kegiatan dibuka secara simbolis melalui pemukulan bola golf oleh para perwira tinggi purnawirawan yang dipimpin Ketua Umum DPP PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Selain sebagai ajang olahraga, turnamen ini juga menjadi simbol kebersamaan sekaligus menegaskan komitmen para purnawirawan untuk terus mengabdi bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Turnamen Golf Piala Presiden PEPABRI. (Foto: Danandaya/Okezone)

Peserta yang terlibat berasal dari berbagai daerah dan lintas unsur purnawirawan, serta diikuti pula oleh peserta umum. Hal ini menjadikan turnamen sebagai wadah silaturahmi yang mempererat soliditas keluarga besar purnawirawan TNI dan Polri.

1. Semangat Pengabdian

Ketua Umum DPP PEPABRI Agum Gumelar menyatakan keterlibatan para purnawirawan dalam kegiatan ini mencerminkan semangat pengabdian yang tidak pernah padam.

“Yang pasti tetap mempunyai semangat mengabdi untuk rakyat, bangsa, dan negara, dengan tetap menjunjung Sapta Marga,” ujar Agum Gumelar, dikutip Jumat (11/9/2026).

Melalui kegiatan ini, PEPABRI berharap dapat memberikan teladan bagi generasi muda bahwa semangat kebangsaan, disiplin, dan pengabdian kepada tanah air tidak dibatasi oleh usia maupun masa dinas aktif.