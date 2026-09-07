Ribuan Pelari Tembus Batas di Jakarta, 10X Run 2026 Padukan Olahraga dan Pemberdayaan UMKM

RIBUAN pelari meramaikan Amartha 10X Run 2026 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Mengusung semangat #WeGoBeyond, para peserta dari kategori 10K dan Half Marathon diajak menantang diri di lintasan lari sekaligus menikmati pengalaman yang berlanjut hingga race village.

Para peserta diajak menyusuri ikon Jakarta, termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI), sebelum merayakan pencapaian mereka melalui berbagai aktivitas di race village. Bagi Amartha, #WeGoBeyond merupakan ajakan untuk terus melangkah lebih jauh dan berani melewati batas yang dimiliki.

Suasana flag off Amartha 10X Run 2026. (Foto: Amartha)

Semangat tersebut hadir dalam perjalanan setiap pelari, baik mereka yang mengejar catatan waktu, menuntaskan tantangan pribadi, maupun yang sekadar ingin menikmati momen berlari bersama komunitas dan orang-orang terdekat. Semangat yang sama juga tercermin dari perjalanan para perempuan pelaku UMKM yang terus bergerak mengembangkan usaha dan kehidupan keluarganya.

“Tren olahraga lari yang kian diminati masyarakat merupakan investasi jangka panjang, tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga pembentukan karakter bangsa dan penguatan ekonomi. Dengan demografi Indonesia yang didominasi anak muda—mencapai 125 juta jiwa di rentang usia 13 hingga 30 tahun—tingkat partisipasi olahraga kita saat ini masih di angka 17,5%. Melalui ajang lari, seperti marathon dan half marathon, kita dapat terus mendorong kesadaran berolahraga sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal, mulai dari UMKM hingga sektor akomodasi,” kata Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, ketika wawancara singkat di sela-sela acara Amartha 10X Run 2026.

1. Usung Inklusivitas

Sejalan dengan dukungan pemerintah terhadap gaya hidup sehat sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal, Amartha mengusung semangat inklusivitas lewat Amartha 10X Run yang turut membawa misi pemberdayaan.

“Melalui Amartha 10X Run, kami ingin mengajak lebih banyak orang merasakan semangat #WeGoBeyond. Bagi kami, melampaui batas bukan hanya tentang berlari lebih cepat atau lebih jauh, tetapi tentang keberanian untuk terus bergerak dan membuka peluang baru. Semangat ini sangat dekat dengan perjalanan Amartha selama 16 tahun, bersama lebih dari 4 juta UMKM yang kami layani di lebih dari 50.000 perdesaan di Indonesia. Setiap hari, para perempuan pelaku UMKM ini terus melangkah untuk mengembangkan usaha dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya,” ujar Andi Taufan, Founder dan CEO Amartha Financial.

Sepanjang lintasan, peserta juga disambut sejumlah water station yang menawarkan lebih dari sekadar penyegar di tengah perjalanan. Selain air minum, tersedia beragam kudapan dari berbagai brand pendukung acara, mulai dari nugget HATO, permen Yupi, keju Perfetto, Mad bagel, ayam goreng Mr. kriuk, hingga jus jeruk.

Setelah mencapai garis finis, pengalaman berlanjut di race village bertema perdesaan. Di area ini, peserta dapat beristirahat, mencoba berbagai permainan menarik, serta membawa pulang ikan cupang, buah, dan sayur. Peserta juga dapat berinteraksi langsung dengan para UMKM mitra Amartha yang hadir, bahkan berkesempatan memberikan pendanaan modal kerja melalui Amartha Prosper.



Hadirnya para pelaku UMKM mitra Amartha turut melengkapi Pasar Amartha dengan produk-produk usaha mereka. Salah satunya adalah Ibu Iyus, pelaku UMKM racikan rempah teh herbal aromatik dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sejak 2024, Ibu Iyus memanfaatkan perkebunan tanaman obat, seperti daun pecah beling dan tanaman kumis kucing, di sekitar rumahnya untuk diolah menjadi ramuan teh herbal aromatik, yang tak hanya menyegarkan tetapi juga menyehatkan.

“Biasanya saya menjual produk ini di sekitar rumah saja. Senang sekali hari ini bisa datang ke Jakarta dan bertemu banyak orang. Semoga usaha saya bisa semakin dikenal sehingga bisa terus berkembang,” kata Ibu Iyus.