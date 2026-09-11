Pendaftaran Dibuka 15 September, Astra Half Marathon 2026 Sediakan 6 Ribu Tiket

PENDAFTARAN Astra Half Marathon 2026 resmi dibuka mulai Selasa 15 September. PT Astra International Tbk menyediakan hingga 6.000 tiket untuk tiga kategori perlombaan yakni 5k, 10k, dan Half Marathon.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi Astra di astra.co.id. Sementara itu, perlombaan akan digelar di Astra Biz Center, BSD, pada Minggu 29 November 2026.

1. Perjalanan 70 Tahun

Mengusung semangat “Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia”, Astra Half Marathon tahun ini menjadi bagian dari rangkaian perjalanan menuju 70 tahun Astra. Jarak yang ditempuh para pelari nantinya akan dikonversi menjadi kontribusi untuk mendukung program Desa Sejahtera Astra.

“Memasuki perjalanan menuju 70 tahun Astra, Astra Half Marathon 2026 tidak hanya menjadi ajang untuk menggelorakan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para pelari untuk berbagi,” kata Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto, Jumat (11/9/2026).

“Pada tahun ini, jarak yang ditempuh akan dikonversi menjadi kontribusi untuk mendukung Desa Sejahtera Astra. Kami berharap langkah para pelari tidak berhenti di garis finis, tetapi juga dapat menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya dalam program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa,” imbuhnya.

2. Komunitas

Astra Half Marathon digelar melalui komunitas Astra Runners yang telah berjalan selama 13 tahun. Komunitas tersebut berdiri pada 9 November 2013, berawal dari kesamaan minat insan Astra terhadap olahraga lari.

Astra Runners kemudian berkembang menjadi wadah bagi karyawan Grup Astra untuk berolahraga sekaligus menjalankan semangat “We Run, We Care, We Share”.

Untuk penyelenggaraan tahun ini, rute pada seluruh kategori telah memperoleh sertifikasi pengukuran dari Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI). Pengaturan lalu lintas juga disiapkan untuk mendukung keamanan dan kelancaran perlombaan.