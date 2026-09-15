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Pimpin Klasemen Sementara MotoGP 2026, Marc Marquez : Lebih Baik Dikejar daripada Mengejar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |02:06 WIB
Pimpin Klasemen Sementara MotoGP 2026, Marc Marquez : Lebih Baik Dikejar daripada Mengejar!
Pimpin Klasemen Sementara MotoGP 2026, Marc Marquez : Lebih Baik Dikejar daripada Mengejar! (Dok Instagram/@ducaticorse)
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JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengatakan sangat senang menjadi pemenang dalam MotoGP San Marino di Sirkuit Misano, Minggu (13/9/2026). Hasil itu membuatnya kini berada di puncak klasemen.

Pembalap asal Spanyol itu mengumpul 274 poin dengan lima kemenangan pada musim ini. Sementara posisi kedua ditempati pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dengan poin sama.

Marc Marquez mengatakan saat ini jauh lebih percaya diri mengarungi MotoGP 2026. Hal itu tentunya sebagai modalnya dalam terjaga dalam persaingan gelar juara.

"Secara mental, jauh lebih baik menjadi pemimpin dan yang dikejar daripada yang mengejar," kata Marc Marquez dilansir dari Motosan, Senin (14/9/2026).

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Kakak kandung dari Alex Marquez mengakui performanya kian meningkat usai berjaya dalam MotoGP Aragon. Ia dapat melanjutkan tren positif saat tampil dalam MotoGP San Marino 2026.

"Memang benar bahwa setelah Aragón, apa yang terjadi seminggu setelah Aragón dan akhir pekan ini, saya menemukan diri saya dengan kebebasan mental," katanya.

 

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