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5 Pevoli Supercantik di Dunia yang Punya Prestasi Gemilang, Nomor 1 Nyaris Hadapi Megawati Hangestri!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |04:01 WIB
5 Pevoli Supercantik di Dunia yang Punya Prestasi Gemilang, Nomor 1 Nyaris Hadapi Megawati Hangestri!
Pevoli asal Turki, Zehra Gunes. (Foto: Instagram/zehragunes)
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ADA 5 pevoli supercantik yang tak hanya memiliki paras manis, tetapi juga mempunyai prestasi yang membanggakan.  Para pevoli ini membuktikan mereka tak hanya mengandalkan wajah cantiknya saja, namun kemampuan mereka memang layak menjadi yang terbaik di dunia.

Definisi kecantikan di dunia voli modern jauh melangkahi sekadar paras rupawan. Daya tarik para bintang lapangan ini merupakan paket komplet yang memadukan kelenturan gerak, kepercayaan diri tinggi, karisma kuat, hingga pesona luar biasa saat mereka menghidupkan jalannya pertandingan di bawah sorotan kamera.

Berikut 5 Pevoli Supercantik di Dunia:

1. Zehra Gunes (Turki)

Zehra Gunes
Zehra Gunes

Lahir di Istanbul pada tahun 1999, middle blocker andalan VakıfBank dan tim nasional Turki ini memiliki postur tinggi menjulang hampir dua meter yang seolah dirancang khusus untuk mendominasi area net voli modern. Selain ketangguhannya di lapangan yang telah membuahkan berbagai gelar juara Eropa dan VNL, Zehra memikat penggemar lewat kelincahan kakinya serta senyum ramah yang menghiasi akun Instagram pribadinya dengan jutaan pengikut.

Zehra sebenarnya nyaris berduel langsung melawan Megawati Hangestri seandainya pevoli kebanggaan Indonesia tersebut meneruskan kontraknya di Liga Voli Turki bersama Manisa BBSK, sebelum akhirnya Megawati memilih pulang kampung untuk memperkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026.

2. Sabina Altynbekova (Kazakhstan)

Sabina Altynbekova bermain di Yogya Falcons (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
Sabina Altynbekova bermain di Yogya Falcons (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

Nama Sabina Altynbekova langsung melejit menjadi fenomena global pada tahun 2014 ketika foto-fotonya di sebuah turnamen junior viral di internet dan membuatnya disamakan dengan karakter anime berkat mata cokelat besar serta pesona khasnya yang sedikit pemalu.

Di balik sorotan media sosial yang kental dengan dunia mode dan perjalanan, outside hitter kelahiran Aktobe tahun 1996 ini adalah seorang atlet profesional berpengalaman yang pernah menjabat sebagai kapten Yogya Falcons di Indonesia.

3. Gabriela Guimaraes (Brasil)

Sebagai motor permainan Timnas Brasil selama lebih dari satu dekade, outside hitter kelahiran Belo Horizonte tahun 1994 ini memborong segudang prestasi bergengsi mulai dari medali perak Olimpiade Tokyo hingga perunggu Paris, ditambah koleksi trofi bersama klub raksasa Italia, Imoco Volley Conegliano.

 

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