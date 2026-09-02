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5 Atlet Cantik yang Berprestasi di Panggung Olimpiade dan Berstatus Ilmuwan, Nomor 1 Bikin Dunia Terperangah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |04:01 WIB
5 Atlet Cantik yang Berprestasi di Panggung Olimpiade dan Berstatus Ilmuwan, Nomor 1 Bikin Dunia Terperangah
Atlet sepeda asal Austria, Anna Kiesenhofer. (Foto: Instagram/annakiesenhofer)
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ADA 5 atlet cantik yang mampu berprestasi di panggung Olimpiade dengan status sebagai ilmuwan. Menjalani peran ganda sebagai atlet Olimpiade sekaligus ilmuwan tentu menuntut disiplin tingkat dewa, di mana satu kaki berada di arena latihan dan kaki lainnya terpatri di laboratorium.

Para srikandi tangguh ini membuktikan kecerdasan intelektual dan prestasi fisik kelas dunia dapat berjalan secara berdampingan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Atlet Cantik yang Berprestasi di Panggung Olimpiade dan Berstatus Ilmuwan:

1. Louise Shanahan (Irlandia)

Louise Shanahan. (Foto: Instagram/louiseshanahan)
Louise Shanahan. (Foto: Instagram/louiseshanahan)

Berawal dari mimpi sederhana untuk bisa menembus ajang Olimpiade Paris 2024, atlet lari jarak 800 meter putri ini justru berhasil melompat lebih cepat ke panggung Olimpiade Tokyo 2020. Meski harus terhenti di babak penyisihan, perempuan berusia 24 tahun ini menyimpan kecerdasan luar biasa di bidang fisika kuantum.

Lulusan Universitas Cork yang tengah merampungkan studi doktoralnya di Universitas Cambridge ini mendedikasikan minat risetnya untuk pengembangan perangkat fisika medis guna mendeteksi serta merawat kanker secara lebih akurat.

2. Anna Kiesenhofer (Austria)

Anna Kiesenhofer. (Foto: Instagram/annakiesenhofer)
Anna Kiesenhofer. (Foto: Instagram/annakiesenhofer)

Tampil tanpa pelatih khusus dan tanpa sokongan tim profesional, pembalap sepeda asal Austria ini sukses menciptakan salah satu kejutan terbesar di Olimpiade Tokyo dengan merengkuh medali emas cabang balap sepeda jalanan putri usai mengalahkan unggulan dunia Annemiek van Vleuten.

Di balik ketangguhannya mengayuh sepeda di atas aspal panas, Kiesenhofer merupakan seorang ahli matematika mumpuni yang menamatkan studi sarjananya di Technical University of Vienna serta Universitas Cambridge, dan kini aktif berkarier sebagai peneliti serta dosen di Technical University of Lausanne, Swiss.

3. Hadia Hosny (Mesir)

Hadia Hosny foto ig @hadiahosnyelsaid
Hadia Hosny foto ig @hadiahosnyelsaid

Panggung Olimpiade Tokyo menjadi penutup perjalanan panjang pebulu tangkis asal Mesir ini setelah bertahun-tahun harus membagi fokus antara turnamen internasional kelas dunia dan dunia akademik yang menuntut konsentrasi tinggi. Pemilik gelar Master bio-kedokteran dari Universitas Bath serta gelar PhD dalam bidang farmakologi dari Universitas Kairo ini aktif melakukan riset ilmiah mengenai obat anti-inflamasi dexamethasone.

 

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