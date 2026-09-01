Bidik Gelar Juara Dunia MotoGP 2026, Marc Marquez Waspadai GP Mandalika: Itu yang Terburuk!

MARC Marquez mulai berani blak-blakan bicara peluang juara dunia MotoGP 2026. Dari sisa balapan yang ada, rider Ducati Lenovo itu paling mewaspadai MotoGP Mandalika 2026.

MotoGP 2026 telah menggelar 13 seri hingga pekan lalu. Marquez sukses memenangi MotoGP Aragon 2026 sehingga selisih poinnya mulai mendekati koleksi Jorge Martin di puncak klasemen.

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Saat ini, Marquez menempati urutan ketiga dengan 237 poin. Sementara, Martin bertengger di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 256 angka.

1. MotoGP Mandalika yang Terburuk

Dengan sisa setidaknya sembilan seri lagi, Marquez mulai berbicara soal peluang jadi juara dunia. Ia mengaku akan memikirkannya satu per satu di tiap pekan balapan, termasuk di Indonesia.

“Per balapan (soal fokus untuk juara dunia). Dalam sejarahnya, Indonesia (Mandalika) adalah yang terburuk (buat saya), karena setiap tahun saya punya memori buruk di sana,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Selasa (1/9/2026).

Ya, pembalap asal Spanyol itu hingga kini masih gagal finis di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sejak digelar pada 2022. Bahkan, musim lalu, Marquez membawa pulang cedera bahu yang mengganggunya hingga awal-awal MotoGP 2026.