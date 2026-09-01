Profil Nilson Rojas, Fighter Asal Peru yang Kalah KO dari Atlet UFC Indonesia Bilal Hasan

Simak profil Nilson Rojas yang kalah KO dari atlet UFC Indonesia Bilal Hasan (Foto: Instagram/@nilson.rojasbadboy)

PROFIL Nilson Rojas menarik untuk diulas. Sebab, petarung asal Peru ini kalah KO dari atlet Indonesia Bilal Hasan di ajang UFC Fight Night.

Duel UFC Fight Night itu berlangsung di Oriental Sports Center, Shanghai, China, pada Sabtu 29 Agustus 2026. Bilal sukses menang knockout (KO) di ronde dua atas Rojas.

1. Rekor Seram

Bilal Hasan vs Nilson Rojas di UFC Fight Night Shanghai (Foto: Instagram/@ufc)

Sebelum berduel, kedua petarung sama-sama memiliki rekor seram yakni 9-0 di Mixed Martial Arts (MMA) atau bela diri gaya campuran. Makanya, pertarungan ini cukup dinantikan.

Sayangnya, rekor sempurna Rojas itu harus patah di tangan Bilal. Petarung asal Indonesia tersebut sanggup menang dan melanjutkan performa impresifnya.

2. Profil Nilson Rojas

Lantas, seperti apa profil Nilson Rojas? Petarung satu ini lahir di Lima, Peru, pada 21 April 1999. Ia memiliki nama lengkap Nilson Humberto Rojas.

Petarung berusia 27 tahun ini memiliki julukan yang cukup bikin ngeri yakni El Rayo alias sang cahaya. Turun di kelas terbang atau flyweight, Rojas meniti kariernya sejak di Peru.