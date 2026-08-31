Timnas Voli Putri Thailand Bikin Sejarah Tembus Olimpiade 2028 Usai Juara AVC Womens 2026!

TIANJIN – Timnas Voli Putri Thailand bikin sejarah dengan menembus Olimpiade Los Angeles 2028. Kepastian itu didapat usai mereka menjadi juara AVC Women’s Continental 2026.

Thailand sukses mengalahkan tuan rumah Timnas Voli Putri China 3-2 pada laga final di Tianjin, China, Minggu 30 Agustus 2026. Butuh lima set bagi mereka untuk meraih kemenangan.

1. Sengit

Di set pertama, Pornpun Guedpard dan kawan-kawan bermain kesetanan dan menang 25-20. Tapi, China berhasil menyamakan skor dengan menang 25-11 di set kedua.

Thailand kembali tampil apik di set ketiga dan memenangi partai sengit 25-23 untuk unggul 2-1. Lagi, China menolak menyerah. Tim peringkat tujuh dunia itu menang 25-18 dan memaksa set kelima dimainkan.

Di set penentuan ini, Thailand mampu tampil tenang. Tim peringkat 17 dunia tersebut bisa meraih keunggulan 15-10 sekaligus menyegel kemenangan 3-2.

Itu menjadi gelar keempat bagi Thailand di Kejuaraan Asia. Sebelumnya, mereka menjadi kampiun pada edisi 2009, 2013, dan 2023.