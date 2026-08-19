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10 Makanan yang Perlu Dihindari ala Ade Rai demi Awet Muda, Nomor 1 Justru Menu Utama Sehari-hari!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |12:27 WIB
10 Makanan yang Perlu Dihindari ala Ade Rai demi Awet Muda, Nomor 1 Justru Menu Utama Sehari-hari!
Mantan atlet binaraga, Ade Rai. (Foto: Instagram/ade_rai)
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SOSOK legenda bina raga Indonesia, Ade Rai, selalu berhasil mencuri perhatian publik berkat fisik dan penampilannya yang tetap bugar serta tampak awet muda di usia paruh baya. Rahasia di balik tubuh atletisnya tidak hanya terletak pada rutinitas olahraga yang ketat, melainkan juga dari kedisiplinannya dalam menjaga pola makan yang sehat.

Bagi Okezoners yang ingin memiliki vitalitas tubuh prima dan kulit yang tetap kencang, legenda hidup kesehatan ini membagikan daftar 10 jenis makanan yang sebaiknya dihindari atau dibatasi. Uniknya, beberapa daftar pantangan tersebut justru sangat akrab dan kerap dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari.

Berikut 10 Makanan yang Perlu Dihindari ala Ade Rai demi Awet Muda:

1. Mi Instan

Ilustrasi mi instan. (Foto: Wirestock/Freepik)
Ilustrasi mi instan. (Foto: Wirestock/Freepik)

Menjadi salah satu makanan favorit karena praktis dan lezat, mi instan ternyata menyimpan dampak buruk bagi kesehatan organ tubuh mulai dari lambung, hati, hingga kesehatan kulit akibat kandungan zat kimianya.

2. Makanan Olahan

Makanan Olahan
Makanan Olahan

Berbagai produk praktis seperti sosis, nugget, hingga makanan dalam kemasan kaleng dikategorikan sebagai junk food berpengawet yang dapat memicu proses penuaan dini pada sel-sel tubuh.

3. Nasi Putih

Nasi Putih
Nasi Putih

Menempati posisi teratas sebagai makanan pokok harian masyarakat Indonesia yang paling sulit dihindari. Ade Rai menyarankan untuk beralih ke nasi merah karena kaya akan kandungan fitokimia yang ampuh melawan tanda-tanda penuaan.

4. Penyedap Rasa

Penggunaan bumbu instan atau penyedap rasa buatan yang masif dalam masakan sehari-hari sebaiknya dikurangi, dan diganti dengan bumbu alami yang kaya akan antioksidan tinggi.

5. Daging dengan Lemak Tinggi

Daging sapi Australia
Daging sapi Australia

Konsumsi bagian daging yang tinggi lemak jenuh—seperti daging merah atau bagian paha dan sayap ayam—dapat memicu peradangan atau inflamasi di dalam tubuh serta merusak elastisitas kulit.

 

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