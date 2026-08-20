6 Pembalap Tim Satelit yang Sukses Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Calon Kuat Pemenang Musim 2026!

ADA enam pembalap tim satelit yang secara luar biasa sukses menjadi juara dunia MotoGP. Bahkan salah satunya kini tengah bersaing dan berpotensi menjadi juara MotoGP 2026!

Menjadi juara dunia di ajang kelas premier MotoGP biasanya identik dengan keistimewaan yang didapat oleh para pembalap tim pabrikan. Dukungan teknis maksimal, riset motor mutakhir, serta fasilitas kelas atas membuat rider pabrikan selalu diunggulkan untuk merajai klasemen akhir.

Namun, sejarah mencatat keterbatasan perangkat terbaik tidak menyurutkan tekad para pejuang tim satelit. Sepanjang sejarah panjang balap motor paling prestisius ini, terhitung ada enam pembalap luar biasa yang berhasil mendobrak dominasi pabrikan dan keluar sebagai juara dunia bersama tim satelit. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 6 Pembalap Tim Satelit yang Sukses Juara Dunia MotoGP:

1. Jorge Martin

Jorge Martin juara MotoGP 2024 @89jorgemartin

Pembalap berjuluk Martinator ini menjadi rider tim satelit pertama yang merengkuh gelar juara dunia di era modern MotoGP pada musim 2024. Mengendarai motor Ducati Desmosedici GP24 bersama skuad Prima Pramac Racing, ia tampil luar biasa konsisten dan sukses mengungguli poin pembalap andalan pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia.

Berkat prestasi fenomenal tersebut serta performa impresifnya yang terus berlanjut hingga musim 2026 ini, Martin yang kini sudah beralih ke tim pabrikan Aprilia digadang-gadang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk kembali mendominasi persaingan juara dunia.

Pasalnya saat ini Martin tengah memimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2026 dengan total 240 poin, unggul 31 angka atas Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang berada di urutan kedua. Dengan musim ini masih menyisakan 10 seri lagi, maka persaingan sejatinya masih terbuka lebar.

2. Valentino Rossi

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

Jauh sebelum menjadi legenda hidup dengan koleksi tujuh gelar kelas utama, Valentino Rossi pernah mencicipi manisnya kemenangan bersama tim satelit Honda pada musim 2001. Membela tim independen Nastro Azzurro Honda di era akhir kelas GP500, Rossi tampil trengginas dengan mengemas 11 kemenangan dan mengumpulkan total 325 poin.

Gelar juara dunia pertama di kelas premier ini diraihnya dengan mengalahkan para pesaing berat dari tim pabrikan Repsol Honda seperti Alex Criville dan Tohru Ukawa.

3. Eddie Lawson

Eddie Lawson

Legenda asal Amerika Serikat ini membukukan salah satu pencapaian paling ikonik dalam sejarah balap motor pada musim 1989. Lawson sukses mengunci titel juara dunia kelas 500 cc bersama tim satelit Rothmans Honda (Kanemoto Racing) yang saat itu hanya diurusi oleh kru yang sangat ramping, yakni sekitar empat staf saja.