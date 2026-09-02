2 Pebulu Tangkis dengan Smash Tercepat di Dunia, Nomor 1 Pecahkan Rekor Dekade Ini

DUA bintang ganda papan atas Asia, Satwiksairaj Rankireddy asal India dan Pearly Tan asal Malaysia, telah menorehkan nama mereka dalam sejarah olahraga dunia. Keduanya sukses memecahkan rekor dunia resmi dari Guinness World Records untuk kategori pukulan smash tercepat putra dan putri.

Keberhasilan ini sekaligus memecahkan kebuntuan rekor dunia yang tidak tersentuh sejak terakhir kali dicatatkan pada Mei 2013 silam. Artinya, rekor kecepatan smash dalam dunia bulu tangkis kini berada di level yang benar-benar baru setelah bertahan lebih dari satu dekade penuh.

Pencapaian sensasional tersebut tidak lepas dari performa luar biasa yang diperlihatkan oleh Rankireddy di arena. Atlet andalan India ini berhasil mencatatkan rekor smash tercepat kategori putra dengan kecepatan mencapai 565 km/jam atau setara dengan sekitar 351 mil per jam.

1. Rekor Spektakuler Rankireddy dan Pearly Tan

Angka fantastis yang ditorehkan Rankireddy tersebut sukses melampaui rekor sebelumnya yang berada di angka 493 km/jam dengan selisih yang sangat masif, yakni 72 km/jam. Rekor ini sekaligus menempatkan kekuatan fisik pemain berusia 22 tahun tersebut pada level kecepatan yang bahkan melampaui standar kecepatan mobil balap Formula One.

Satwiksairaj

Tidak mau ketinggalan dari sektor putra, Pearly Tan dari Malaysia juga menorehkan tinta emas sebagai perempuan pertama yang memegang gelar resmi Guinness World Records di kategori ini. Ia mencatatkan kecepatan smash yang luar biasa di angka 438 km/jam atau sekira 272 mil per jam.