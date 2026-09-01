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Hasil China Masters 2026: Jonatan Christie Melaju ke 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |11:31 WIB
Hasil China Masters 2026: Jonatan Christie Melaju ke 16 Besar
Jonatan Christie berhasil melaju ke 16 besar China Masters 2026 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)
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SHENZHEN – Jonatan Christie berhasil melaju ke 16 besar China Masters 2026 Super 750. Tunggal putra Indonesia itu sanggup menyisihkan Leong Jun Hao di babak pertama, dalam dua gim 21-17 dan 21-19.

Tampil di Shenzhen Arena, Shenzhen, China, Selasa (1/9/2026), Jonatan memasuki arena dengan label ranking 1 dunia BWF. Ia meraih status bergengsi tersebut mulai pekan lalu atau akhir Agustus 2026.

Jonatan Christie gagal lolos 16 besar Japan Open 2026 PBSI

Pada awal gim pertama, Jonatan sempat tertinggal 0-1 dari Leong Jun Hao. Namun, wakil Indonesia tersebut mampu segera mengambil alih permainan dan mulai mengumpulkan poin.

Leong tidak membiarkan Jonatan dengan mudah menjauh dalam perolehan angka. Meski demikian, Jonatan mampu unggul 11-7 saat interval gim pertama.

Usai interval, Jonatan sempat memperlebar keunggulan menjadi 14-7. Akan tetapi, Leong mampu memberikan perlawanan dan kembali memangkas selisih poin.

Jonatan tetap mampu menjaga permainan hingga memasuki fase akhir gim pertama. Pebulu tangkis jebolan PB Tangkas itu akhirnya mengamankan gim pembuka dengan kemenangan 21-17.

Memasuki gim kedua, Jonatan justru menghadapi situasi yang lebih sulit. Ia sempat tertinggal 0-4 sebelum kembali tertinggal 2-7 dari wakil Malaysia tersebut.

Jonatan perlahan mampu memperbaiki permainannya dan mengejar ketertinggalan. Pebulu tangkis berusia 28 tahun itu bahkan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 9-7.

 

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