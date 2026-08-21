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2 Petarung Indonesia yang Masuk UFC, Nomor 1 Bilal Hasan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |04:01 WIB
2 Petarung Indonesia yang Masuk UFC, Nomor 1 Bilal Hasan
Petarung UFC asal Indonesia, Bilal Hasan. (Foto: Instagram/billytheindoninja)
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ADA 2 petarung Indonesia yang berhasil mengharumkan Tanah Air karena sukses masuk Ultimate Fighting Championship (UFC). Kedua petarung itu sukses tampil luar biasa dan mampu menembus ketatnya persaingan global hingga main di ajang tarung bebas paling prestisius di dunia tersebut.

Kiprah membanggakan ini tentu menjadi sejarah tersendiri bagi perkembangan olahraga seni bela diri campuran atau Mix Martial Arts (MMA) di Indonesia. Hingga saat ini, tercatat ada dua petarung hebat berdarah atau berkebangsaan Indonesia yang resmi mendapatkan kontrak eksklusif untuk berlaga di ajang prestisius tersebut. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Petarung Indonesia yang Masuk UFC:       

1. Bilal Hasan

Petarung Indonesia Bilal Hasan mendapat kontrak dari UFC (Foto: Instagram/@ufc)
Petarung Indonesia Bilal Hasan mendapat kontrak dari UFC (Foto: Instagram/@ufc)

Petarung berusia 25 tahun berjuluk The Indo Ninja ini sukses mencatatkan namanya sebagai atlet terbaru asal Indonesia yang menembus panggung UFC. Kepastian itu diraih Bilal usai tampil gemilang di ajang Dana White's Contender Series (DWCS) yang dihelat di Meta Apex, Las Vegas pada 12 Agustus 2026 lalu.

Lahir di Oahu, Hawaii, dan besar di Washington, pemilik rekor profesional MMA 9-0 ini sukses meraih kemenangan TKO kilat hanya dalam durasi 45 detik saat menghadapi Mridul Saikia berkat pukulan telak serta serangan ground and pound yang mematikan.

Performa impresif tersebut membuat Presiden UFC, Dana White, melontarkan pujian setinggi langit dan memberikan kontrak resmi secara langsung, menjadikan Bilal sebagai petarung yang siap menggebrak divisi kelas terbang (flyweight).

2. Jeka Saragih

Jauh sebelum kesuksesan Bilal Hasan, petarung asal Simalungun, Sumatera Utara, Jeka Saragih telah lebih dulu mengukir sejarah emas sebagai pelopor dan petarung Indonesia pertama yang dikontrak resmi oleh UFC.

 

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