4 Atlet Indonesia yang Pernah Miliki Hubungan Spesial dengan Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Sampai Nikah

PESONA Yolla Yuliana di dunia olahraga voli nasional memang tidak perlu dirikan lagi. Selain memiliki postur jangkung dan prestasi yang membanggakan, pevoli asal Bandung ini kerap menjadi sorotan karena parasnya yang memesona.

Tak heran jika daya tariknya mampu memikat hati sejumlah atlet papan atas Tanah Air Sepanjang perjalanan hidupnya, tercatat ada empat olahragawan berprestasi yang pernah singgah di hati Yolla.

Berikut 4 Atlet Indonesia yang Pernah Miliki Hubungan Spesial dengan Pevoli Cantik Yolla Yuliana:

1. Kaesar Akbar

kaesar akbar dan yolla yuliana

Hubungan asmara dengan atlet bulu tangkis nasional ini menjadi satu-satunya yang berlabuh ke jenjang pernikahan. Keduanya resmi menikah pada tahun 2017 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rumi.

Kendati sempat membangun rumah tangga bersama, ikatan pernikahan tersebut harus kandas dan resmi bercerai pada tahun 2020.

2. Cassiopeia Manuputty

Yolla Yuliana bersama Cassiopeia Thomas Manuputty. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)

Sosok pebasket nasional yang kini beralih profesi menjadi pelatih ini merupakan kekasih terbaru Yolla dan mereka pun sampai saat ini masih bertama. Hubungan spesial di antara keduanya terungkap lewat unggahan di media sosial pada awal tahun 2026, yang sekaligus menandai babak baru kehidupan asmara sang pevoli cantik.

3. Vincent Kosasih

yolla yuliana dan vincent kosasih

Pebasket nasional lainnya yang juga pernah mengisi hati sang pevoli adalah Vincent Kosasih. Hubungan asmara mereka mulai terajut pada tahun 2021, di mana keduanya kerap mengunggah momen kebersamaan di media sosial.