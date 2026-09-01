Alasan Marc Marquez Sebut Sirkuit Mandalika yang Terburuk dari Sisa 9 Seri MotoGP 2026

Marquez menyebut Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, sebagai yang terburuk dari sisa sembilan seri di MotoGP 2026 (Foto: X/@MotoGP)

MARC Marquez menyebut Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, sebagai yang terburuk dari sisa sembilan seri di MotoGP 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu memiliki alasannya tersendiri.

MotoGP 2026 telah menggelar 13 seri hingga pekan lalu. Marquez sukses memenangi MotoGP Aragon 2026 sehingga selisih poinnya mulai mendekati koleksi Jorge Martin di puncak klasemen.

Sirkuit Internasional Mandalika bersiap menyambut balapan MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Okezone/Djanti Virantika)

Saat ini, Marquez menempati urutan ketiga dengan 237 poin. Sementara, Martin bertengger di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan raihan 256 angka.

1. Peluang Juara Dunia

Dengan sisa setidaknya sembilan seri lagi, Marquez mulai berbicara soal peluang jadi juara dunia. Ia mengaku akan memikirkannya satu per satu di tiap pekan balapan, termasuk di Indonesia.

Yang menarik, Marquez merasa Sirkuit Mandalika adalah yang terburuk dari sembilan trek itu. Ia punya memori buruk dengan lintasan yang terletak di KEK Mandalika, Lombok, tersebut.

“Per balapan (soal fokus untuk juara dunia). Dalam sejarahnya, Indonesia (Mandalika) adalah yang terburuk (buat saya), karena setiap tahun saya punya memori buruk di sana,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Selasa (1/9/2026).