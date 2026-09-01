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HOME SPORTS MOTOGP

Puji Pedro Acosta yang Menggila di MotoGP Aragon 2026, Pol Espargaro: Sungguh Luar Biasa!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |08:35 WIB
Puji Pedro Acosta yang Menggila di MotoGP Aragon 2026, Pol Espargaro: Sungguh Luar Biasa!
Puji Pedro Acosta yang Menggila di MotoGP Aragon 2026, Pol Espargaro: Sungguh Luar Biasa! (Instagram/@37pedroacosta)
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JAKARTA - Pembalap KTM, Pedro Acosta, berhasil menjadi runner up pada MotoGP Aragon 2026 akhir pekan lalu. Performanya itu dipuji habis-habisan oleh pembalap penguji KTM, Pol Espargaro. 

1. Pedro Acosta Runner Up

Pada MotoGP Aragon 2026, Espargaro membalap di Aragon dalam penampilan keduanya sebagai pengganti Maverick Vinales di tim Red Bull KTM Tech3. Ia finis di posisi ke-16 dalam balapan yang berlangsung selama 23 lap itu. 

Balapan tersebut dimenangkan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Ini merupakan kemenangan MotoGP kedelapan Marquez di Aragon dan kemenangan ketiganya secara berturut-turut; pembalap asal Spanyol itu tak terkalahkan di MotorLand sejak pindah ke Ducati pada 2024.

Di belakangnya, dengan selisih waktu 1,7 detik, ada Pedro Acosta. Keberhasilannya meraih posisi kedua membuatnya finis 23 detik di depan pembalap KTM terbaik berikutnya, Enea Bastianini, yang menempati posisi kedelapan.

Marc Marquez vs Pedro Acosta. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez vs Pedro Acosta. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. Pujian ke Pedro Acosta 

Menurut Espargaro, performa Acosta menjadi sumber motivasi bagi KTM, meskipun pembalap berusia 22 tahun itu akan meninggalkan pabrikan asal Austria tersebut untuk bergabung dengan Ducati pada akhir musim ini.

"Senang rasanya melihat motor itu sangat mendukung Pedro (Acosta-red) dan melihat balapan Pedro hari ini sungguh luar biasa, sangat hebat," ujar Espargaro, melansir Crash, Selasa (1/9/2026). 

"Ini seperti pasokan oksigen yang besar bagi semua orang di pabrik. Hal ini akan membantu kami untuk terus mendukung Pedro karena dia layak mendapatkan perangkat dan motor terbaik untuk balapan-balapan berikutnya," ucapnya.

Ia mengatakan, dirinya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan apa yang dilakukan Pedro Acosta di Silverstone. "Tapi hari ini dan kemarin, dia tampil luar biasa hebat," tutur Pol Espargaro

 

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