PBVSI Panggil 12 Pemain ke Timnas Voli Putri Indonesia untuk Asian Games 2026

PBVSI memanggil 12 pemain ke Timnas Voli Putri Indonesia untuk tampil di Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@avcvolley)

JAKARTA – PBVSI memanggil 12 pemain ke Timnas Voli Putri Indonesia untuk tampil di Asian Games 2026. Mereka akan lebih dulu mengikuti pemusatan latihan (TC) sebelum berangkat ke Nagoya, Jepang.

Asian Games 2026 akan digelar di Nagoya, Prefektur Aichi, Jepang, 19 September hingga 4 Oktober. Timnas Voli Putri Indonesia akan ikut serta dalam ajang empat tahunan tersebut.

1. Tetap Dilatih Marcos Sugiyama

Selain memanggil 12 pemain, Wakil Kepala Bidang Prestasi PP PBVSI Loudry Maspaitella memastikan Marcos Sugiyama masih dipercaya sebagai pelatih. Dia tentu diharapkan bisa memberikan prestasi apik.

“Pelatih utama tetap Marcos Sugiyama,” kata Loudry dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

2. Persebaran Pemain

Di posisi setter, PBVSI memanggil Arneta Putri Ameliam dan Ajeng Nur Cahaya, kedua pemain tersebut berasal dari Jawa Timur. Khanza Putri Yansi dan Azzahra Dwi Febyane menjadi dua pemain yang mengisi posisi opposite hitter.

Khanza berasal dari Jawa Timur, sedangkan Azzahra mewakili Jawa Barat. Untuk posisi middle blocker, tiga nama masuk dalam daftar pemanggilan, yakni Maradanti Namira dari DI Yogyakarta, Chelsa Berlian Nurtomo dari Jakarta, serta Geofanny Cahyaningtyas asal Jawa Timur.

Sektor outside hitter memiliki jumlah pemain terbanyak. PBVSI memanggil empat pemain, yakni Mediol Stiovanny Yoku dari Jawa Timur, Ersandrina Devega asal Jawa Tengah, Putri Nur Agustina dari Jawa Timur, serta Tina Syifa Sabila Salim asal Jawa Barat.