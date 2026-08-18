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Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik asal Kazakhstan yang Sempat Bela Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |11:14 WIB
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik asal Kazakhstan yang Sempat Bela Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
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PEVOLI asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova, kembali mencuri perhatian publik internasional usai gelaran Piala Dunia 2026. Dalam pesta sepak bola empat tahunan tersebut, atlet berusia 29 tahun ini secara terbuka melayangkan pembelaan tegas kepada megabintang Cristiano Ronaldo yang menjadi sasaran kritik usai tersingkirnya Timnas Portugal dari Piala Dunia 2026.

Ronaldo sebelumnya menuai sorotan negatif menyusul kekalahan tipis Portugal dari Spanyol dengan skor 0-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kritikan tajam tersebut langsung direspons oleh Sabina melalui akun media sosial pribadinya untuk membela sang legenda.

1. Pembelaan untuk sang Legenda

Bagi Sabina, apa yang dialami Ronaldo adalah dinamika biasa dalam olahraga beregu di mana seorang pemain tidak bisa mengubah segalanya seorang diri. Ia menyayangkan sikap pihak-pihak yang kerap merunduk atau iri kepada atlet berprestasi, sembari menegaskan bahwa pemain berdedikasi tinggi akan selalu unggul.

"Momen ketika seorang Legenda pun menjadi sasaran perundungan dan rasa iri, bahkan oleh rekan setimnya sendiri. Begitulah hakikat olahraga beregu; Anda tidak bisa mengubah apa pun sendirian,” ungkap Sabina, dikutip dari media sosial pribadinya, Selasa (18/8/2026).

“Mereka yang layak akan selalu tampil sebagai pemenang, sang terbaik (Ronaldo)," tambahnya.

Sabina Altynbekova. ig/altynbekova_20
Sabina Altynbekova. ig/altynbekova_20

Di balik ketegasannya membela Ronaldo, sedikit yang tahu bahwa Sabina memiliki masa lalu penuh liku dan kerja keras. Jauh sebelum menikmati hidup sebagai bintang voli dunia, ia harus menempa mentalnya lewat keterbatasan ekonomi dan kedisiplinan yang ekstrem sejak usia remaja.

2. Kisah Hidup Sabina

Ketika remaja seusianya menikmati masa muda dengan berpesta atau bersosialisasi, Sabina memilih mendekam di asrama atlet. Tanpa fasilitas mesin cuci, ia terbiasa mencuci pakaiannya secara manual dengan tangan serta menghabiskan waktu luangnya dengan menonton film berulang kali dari laptop pinjaman atau membaca buku psikologi.

 

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