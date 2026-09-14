Megawati Hangestri Jadi Pemain Tertinggi di Skuad Hyundai Hillstate untuk V-League 2026-2027

KLUB Korea Selatan, Suwon Hyundai E&C Hillstate resmi merilis daftar postur tubuh dari 19 pemain yang akan diandalkan untuk mengarungi musim kompetisi V-League 2026-2027. Berdasarkan data resmi dari Women Volleybox, rentang tinggi badan skuad Hillstate musim ini berada di kisaran 161 cm hingga 186 cm, dan yang menarik Megawati Hangestri menjadi yang tertinggi.

Ya, dari data tersebut, Pevoli andalan asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sukses mencuri perhatian publik. Pasalnya Megawati tercatat menempati posisi puncak sebagai pemain dengan postur tubuh paling tinggi di dalam tim, yakni mencapai 186 cm.

Kehadiran Megawati di posisi opposite tentu memberikan dimensi kekuatan baru bagi lini serang tim asal Suwon tersebut. Apalagi, ia didukung oleh barisan pemain jangkung lainnya yang mengisi berbagai posisi vital di dalam tim.

1. Komposisi Postur Pemain di Setiap Sektor

Dalam sektor pengatur serangan (setter), Koo Sol hadir memberikan variasi blok tinggi dengan postur 182 cm, didampingi Kim Sa-Rang (176 cm), Kim Yoon-Woo (176 cm), serta Kim Da-In (173 cm).

Sementara itu, lini serang utama diperkuat oleh Jordan Wilson (182 cm), Lee Chae-Yeong (180 cm), Jeong Ji-Yun (180 cm), hingga Lee Han-Bi (177 cm) yang siap bergantian mendampingi Megawati mendobrak pertahanan lawan.

Megawati Hangestri bersama Jordan Wilson. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Tembok pertahanan tengah (middle blocker) juga dipenuhi pemain berpostur jangkung seperti Kim Hee-Jin (185 cm), Kang Seo-Woo (184 cm), Na Hyun-Soo (183 cm), Kim Su-Hyun (183 cm), dan Bae Yoo-Na (182 cm). Adapun sektor pertahanan belakang dikawal oleh para libero lincah, mulai dari Han Mi-Reu (165 cm), Kim Yeon-Gyeon (163 cm), hingga Lee Yeong-Joo (161 cm) yang menjadi pemain terpendek di tim.