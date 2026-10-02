Erick Thohir Bahagia Target Indonesia di Asian Games 2026 Terlampaui, Panahan Raih Emas Perdana!

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bahagia atas prestasi yang diraih atlet panahan putri Nurisa Dian Ashrifah. Pemanah itu berhasil meraih medali emas di Asian Games 2026. Medali emas itu melampaui target kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Tak hanya itu, ini menjadi medali emas pertama yang diraih Indonesia sepanjang sejarah gelaran Asian Games.

Medali emas dipersembahkan atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah yang turun di nomor Compound Women Individual. Nurisa memastikan posisi di podium tertinggi setelah tampil gemilang pada partai final menghadapi wakil Filipina, Amaya Amparo Cojuangco. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, Nurisa mencatatkan total 139 poin, unggul dua poin atas lawannya yang mengoleksi 137 poin.

1. Medali Emas Pertama dari Panahan

Keberhasilan Nurisa juga mencatatkan sejarah baru bagi olahraga Indonesia. Sejak Cabang panahan dipertandingkan secara resmi di Asian Games pada 1978, Medali tersebut menjadi emas pertama yang berhasil diraih Indonesia dari cabang olahraga panahan sepanjang keikutsertaan kontingen Merah Putih di ajang olahraga terbesar di Asia ini.

Nurisa Dian Ashrifah menyumbang medali emas di Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@kemenpora)

Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas perjuangan Nurisa Dian Ashrifah yang mampu tampil tenang dan konsisten hingga pertandingan final. Menurut Menpora, keberhasilan tersebut menjadi semakin istimewa karena bukan hanya menyumbangkan emas kelima bagi Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026, tetapi sekaligus menorehkan sejarah baru bagi panahan Indonesia.

“Alhamdulillah, Indonesia kembali mendapatkan emas. Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Nurisa Dian Ashrifah dan seluruh tim panahan Indonesia yang telah berjuang luar biasa. Ini adalah sejarah karena untuk pertama kalinya panahan Indonesia berhasil mempersembahkan medali emas di Asian Games, sejak resmi dipertandingkan pada 1978,” katanya, dikutip Jumat (2/10/2026).

“Pertandingan final tadi sangat ketat, tetapi Nurisa mampu menjaga fokus dan konsistensinya sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi juara, kita harus berjuang sampai anak panah terakhir,” ujarnya.

2. Emas Kelima

Medali persembahan Nurisa sekaligus menjadi emas kelima bagi Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026, yang berarti kontingen Merah Putih berhasil melampaui target empat medali emas yang telah ditetapkan untuk Asian Games 2026.

“Emas kelima sudah kita dapatkan dan berarti target empat emas yang kita tetapkan sudah terlampaui,” tutur Erick Thohir.