Jadwal KOVO Cup 2026: Menanti Debut Resmi Megawati Hangestri Bareng Hyundai Hillstate!

Simak jadwal KOVO Cup 2026 di mana Megawati Hangestri akan debut di kompetisi resmi bareng Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

JADWAL KOVO Cup 2026 untuk kategori putri sudah dirilis. Turnamen tersebut akan menjadi debut Megawati Hangestri bersama Hyundai Hillstate di kompetisi resmi.

Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 dijadwalkan bergulir pada Oktober hingga April 2027. Tapi, sebelum itu, seluruh tim peserta akan ambil bagian dalam KOVO Cup 2026 yang digelar di Gymnasium Jinnam, Yeosu, Korea Selatan, 11-18 Oktober.

1. Grup B KOVO Cup 2026

Hyundai Hillstate tergabung di Grup B KOVO Cup 2026. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan menghadapi GS Caltex dan Hi Pass dalam dua laga di fase grup.

Di laga pertama, Hyundai Hillstate akan berhadapan dengan Hi Pass pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB. Setelah itu, mereka menantang sang juara bertahan Liga Korea, GS Caltex, pada Jumat 16 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB.

Nantinya, hanya juara dan runner up grup yang akan melaju ke semifinal KOVO Cup 2026. Hyundai Hillstate sedikit diuntungkan karena hanya menghadapi dua lawan. Sementara, di Grup A dihuni empat tim.

Mereka adalah SOOP, Red Sparks, Pink Spiders, dan IBK Altos. Masing-masing tim harus menjalani tiga laga dengan sistem setengah kompetisi untuk memperebutkan dua tiket semifinal.