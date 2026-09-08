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Jadwal Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026: Megawati Hangestri Siap Menggila

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |18:26 WIB
Jadwal Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026: Megawati Hangestri Siap Menggila
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri gabung Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
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AJANG pramusim KOVO Cup 2026 menjadi momen yang sangat dinantikan bagi pevoli putri asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Turnamen ini menandai debut resminya berseragam Hyundai Hillstate setelah sebelumnya memperkuat Red Sparks.

Kepindahan ini membawa misi besar bagi pemain berjuluk Megatron tersebut. Ia tidak hanya datang untuk mencari pengalaman baru, tetapi juga membawa misi pembuktian bahwa keputusan manajemen dan pelatih Kang Sung-hyung merekrutnya adalah langkah yang tepat.

Berbekal pengalaman impresif selama dua musim di V-League, Megawati dinilai tidak lagi memerlukan waktu adaptasi yang terlalu lama. Kendati demikian, ia tetap dituntut cepat menyerap instruksi taktik baru dan membangun koneksi matang dengan setter Kim Yoon-woo.

Pada fase grup KOVO Cup 2026, Hillstate tergabung di Grup B bersama Korea Expressway Hi-Pass dan GS Caltex Seoul KIXX. Mengingat grup ini hanya berisi tiga tim, setiap pertandingan fase grup menjadi sangat krusial untuk memperebutkan tiket ke babak semifinal.

1. Tantangan Berat

Ujian berat langsung menghadang Megawati dan kolega ketika Hillstate dijadwalkan menghadapi Korea Expressway Hi-Pass pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB. Sedangkan duel melawan GS Caltex Seoul KIXX di Jinnam Gymnasium, Yeosu, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

Kedua laga ini diprediksi berjalan sengit karena mempertemukan dua mesin poin andalan dari masing-masing kubu, terutama ketika melawan Caltex.

Kubu lawan bukan tim sembarangan karena diperkuat oleh opposite berbahaya asal Kuba, Gyselle Silva. Ketajaman Silva sudah teruji di Liga Voli Korea dengan rekor konsisten menembus 1.000 poin dalam tiga musim beruntun, yang tentu menuntut lini belakang Hillstate bekerja ekstra keras.

 

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