Lewat Turnamen Voli, AHY Ingin Terus Cari dan Bina Talenta Atlet Muda

AHY ingin terus mencari dan membina talenta atlet muda voli Tanah Air (Foto: Okezone/Danandaya Arya)

JAKARTA - Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong turnamen bola voli AHY Cup 2026, tak hanya menjadi kegiatan seremonial dalam rangka peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat. Ia meminta ajang kompetisi ini bisa menjadi ruang pembinaan atlet muda.

AHY menilai olahraga dapat menjadi medium untuk membangun kebersamaan sekaligus menyalurkan energi positif generasi muda. Sebab, kompetisi yang sehat bukan sekadar mengejar kemenangan, tetapi juga menumbuhkan sportivitas, disiplin, semangat, dan persaudaraan.

“Olahraga merupakan media yang begitu baik untuk menghadirkan spirit, semangat yang kuat, energi yang positif, serta kompetisi yang sportif,” ujar AHY di GOR Youth Center Otista, Jakarta Timur, Minggu (6/9/2026).

1. Pentingnya Pembinaan

Pembinaan atlet sejak usia muda dinilai penting karena sebagian peserta AHY Cup 2026 masih berstatus pelajar SMA. Karena itu, ia mendorong adanya latihan berkelanjutan dengan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Partai Demokrat.

“Semoga ini bukan hanya menjadi ajang yang sifatnya insidental hanya karena ulang tahun, tetapi menjadi kegiatan yang lebih reguler lagi. Kami ingin terus mencari bakat atlet-atlet terbaik dari berbagai sumber,” katanya.

AHY menyebut pembangunan tidak semata-mata berupa infrastruktur fisik, tetapi harus menghasilkan peningkatan kapasitas manusia. Menurutnya, olahraga menjadi salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia berharap pemain terbaik AHY Cup dapat dihimpun dalam tim All Stars untuk mendapatkan pengalaman bertanding menghadapi klub LavAni yang dibina SBY.

“Semoga nanti All Stars, para pemain AHY Cup ini yang terbaik-terbaiknya, Pak Mujiyono bisa dikumpulkan, bisa bertanding melawan klub LavAni supaya mendapatkan pengalaman yang berharga,” sambungnya.