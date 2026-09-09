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Jadwal Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2026: Tuntaskan Kerinduan Medali?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |04:48 WIB
Jadwal Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2026: Tuntaskan Kerinduan Medali?
Jadwal Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2026 sudah dirilis (Foto: AVC)
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JADWAL Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2026 sudah diketahui. Mampukah tim putra dan putri menuntaskan kerinduan meraih medali?

Cabang olahraga (cabor) voli Asian Games 2026 akan digelar di Okazaki Central Park General Gymnasium dan Park Arena Komaki, Jepang. Pertandingan digelar pada 27 September hingga 3 Oktober 2026.

1. Timnas Voli Putri Indonesia

Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Womens Continental 2026 (Foto: Instagram/@avcvolley)
Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Womens Continental 2026 (Foto: Instagram/@avcvolley)

Timnas Voli Putri Indonesia akan lebih dulu berlaga pada 16-22 September 2026. Ersandrina Devega dan kawan-kawan tergabung di Pool A bersama Timnas Voli Putri Jepang dan Timnas Voli Putri Nepal.

Pasukan Marcos Sugiyama bakal menghadapi Nepal di Komaki pada 17 September 2026 pukul 17.20 WIB. Lalu, Jepang jadi lawan kedua di venue yang sama pada 18 September 2026 pukul 17.20 WIB.

Dua posisi teratas di Pool A akan melaju ke perempatfinal. Babak delapan besar, penentuan peringkat, hingga final, akan digelar pada 20-22 September 2026.

2. Timnas Voli Putra

Sementara, Timnas Voli Putra Indonesia tergabung di Pool B. Mereka akan berhadapan dengan Timnas Voli Putra Iran, Timnas Voli Putra Thailand, dan Timnas Voli Putra Kazakhstan.

Tapi, jadwal di Pool B belum dirilis. Yang pasti, rangkaian pertandingan Timnas Voli Putra Indonesia akan digelar 27-29 September. Dua tim teratas akan lolos ke perempatfinal. Delapan besar hingga partai puncak dimainkan pada 1-3 Oktober 2026.

 

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