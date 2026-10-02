Klasemen Medali Asian Games 2026, Jumat 2 Oktober 2026 Pukul 13.30 WIB: Indonesia Tempel Malaysia!

KLASEMEN sementara perolehan medali Asian Games 2026 pada Jumat (2/10/2026) pukul 13.30 WIB akan diulas Okezone. Untuk sementara, kontingen Indonesia menempati posisi 14 klasemen dengan koleksi 5 emas, 7 perak dan 21 perunggu.

Hari ini, kontingen Indonesia belum mendapatkan satu medali pun. Atlet terakhir Indonesia yang meraih medali adalah Timnas esports Mobile Legend Bang Bang yang mendulang perak pada Kamis, 1 Oktober 2026 siang WIB.

Timnas MLBB Indonesia merebut medali perak di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

1. Indonesia Tempel Malaysia

Ketimbang kemarin, Indonesia turun satu peringkat. Indonesia sebenarnya hampir menambah pundi-pundi medali emas setelah Aditya lolos ke final cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra.

Sayangnya di final, Aditya melakukan false start hingga didiskualifikasi. Akibatnya, Aditya gagal meraih medali. Sebelumnya peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo, rontok di semifinal.

Saat ini, kontingen indonesia masih berjuang naik peringkat. Indonesia masih kalah dari Malaysia yang menempati peringkat 12 dengan 6 emas, 5 perak dan 16 perunggu.

Kontingen Indonesia masih berpeluang menambah medali karena masih memiliki wakil di beberapa cabang olahrags, salah satunya Sepaktakraw.

Hari ini sekira pukul 13.30 WIB, tim sepaktakraw akan turun di semifinal nomor Men’s Quadrant. Wakil indonesia dijadwalkan menghadapi salah satu dari Myanmar dan Vietnam di babak tersebut.