Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Unik Pevoli Hyundai Hillstate, Rela Antre di Cafe Truck di Hari Ulang Tahun Megawati Hangestri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |17:13 WIB
Kisah Unik Pevoli Hyundai Hillstate, Rela Antre di Cafe Truck di Hari Ulang Tahun Megawati Hangestri
Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri bersama Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)
A
A
A

PEVOLI putri andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, baru saja merayakan momen hari ulang tahun. Pemilik julukan Megatron yang kini berkarier bersama klub Korea Selatan, Hyundai Hillstate, resmi menginjak usia 27 tahun.

Perayaan hari lahirnya yang jatuh pada 20 September 2026 tersebut diwarnai oleh kejutan meriah. Para penggemar setianya di Negeri Ginseng memperlakukan pevoli kebanggaan tanah air itu bak seorang bintang idola K-Pop ternama.

1. Kejutan Mewah ala Idol Korea

Bentuk dukungan luar biasa ditunjukkan oleh para volimania yang kompak mengirimkan sebuah food truck dan coffee truck mewah langsung ke lokasi latihan Hyundai Hillstate. Truk makanan bernuansa serba merah muda tersebut dihiasi dengan berbagai potret lucu serta karikatur wajah Megawati.

Tradisi mengirimkan truk makanan ini sangat identik dengan budaya fandom di Korea Selatan untuk memberikan dukungan kepada publik figur. Berbagai menu makanan dan minuman segar pun disiapkan untuk dinikmati bersama oleh seluruh anggota tim.

Cafe truck dari fans Megawati Hangestri
Cafe truck dari fans Megawati Hangestri

Megawati tampak sangat terkejut sekaligus terharu menerima kejutan tak terduga tersebut. Ia bahkan secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang telah menyiapkan kado spesial bernuansa merah muda kesukaannya.

"Terima kasih banyak yang udah effort banget bikinin ini, aku juga suka warna pink. Kaget banget. Terima kasih banyak, semoga semua sehat selalu, doakan aku juga sehat selalu, panjang umur dan sehat selalu," ujar Megawati.

Lucunya, rekan-rekan Megawati di Hyundai Hillstate ikut mengantre demi mendapatkan makanan atau minuman dari Cafe Truck tersebut. Mereka terlihat antusias dan ikut senang dengan makanan gratis dari fans Megawati tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/43/3241971/megawati_hangestri-137P_large.jpg
Megawati Hangestri Jadi Pemain Tertinggi di Skuad Hyundai Hillstate untuk V-League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/43/3240867/jadwal_timnas_voli_indonesia_di_asian_games_2026_sudah_dirilis-Irvq_large.jpg
Jadwal Timnas Voli Indonesia di Asian Games 2026: Tuntaskan Kerinduan Medali?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/43/3240904/megawati_hangestri-8orS_large.jpg
Jadwal Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026: Megawati Hangestri Siap Menggila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/43/3240502/ahy_ingin_terus_mencari_dan_membina_talenta_atlet_muda_voli_tanah_air-1ZRo_large.jpeg
Lewat Turnamen Voli, AHY Ingin Terus Cari dan Bina Talenta Atlet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/43/3239652/simak_jadwal_kovo_cup_2026_di_mana_megawati_hangestri_akan_debut_di_kompetisi_resmi_bareng_hyundai_hillstate-ehkI_large.jpg
Jadwal KOVO Cup 2026: Menanti Debut Resmi Megawati Hangestri Bareng Hyundai Hillstate!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/43/3239344/megawati_hangestri-49cE_large.jpg
Megawati Hangestri Menggila saat Hyundai Hillstate Sikat Klub Jepang 3-1, Pelatih Lawan: Dia Layak Main di Eropa!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement