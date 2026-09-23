Kisah Unik Pevoli Hyundai Hillstate, Rela Antre di Cafe Truck di Hari Ulang Tahun Megawati Hangestri

PEVOLI putri andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, baru saja merayakan momen hari ulang tahun. Pemilik julukan Megatron yang kini berkarier bersama klub Korea Selatan, Hyundai Hillstate, resmi menginjak usia 27 tahun.

Perayaan hari lahirnya yang jatuh pada 20 September 2026 tersebut diwarnai oleh kejutan meriah. Para penggemar setianya di Negeri Ginseng memperlakukan pevoli kebanggaan tanah air itu bak seorang bintang idola K-Pop ternama.

1. Kejutan Mewah ala Idol Korea

Bentuk dukungan luar biasa ditunjukkan oleh para volimania yang kompak mengirimkan sebuah food truck dan coffee truck mewah langsung ke lokasi latihan Hyundai Hillstate. Truk makanan bernuansa serba merah muda tersebut dihiasi dengan berbagai potret lucu serta karikatur wajah Megawati.

Tradisi mengirimkan truk makanan ini sangat identik dengan budaya fandom di Korea Selatan untuk memberikan dukungan kepada publik figur. Berbagai menu makanan dan minuman segar pun disiapkan untuk dinikmati bersama oleh seluruh anggota tim.

Cafe truck dari fans Megawati Hangestri

Megawati tampak sangat terkejut sekaligus terharu menerima kejutan tak terduga tersebut. Ia bahkan secara khusus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang telah menyiapkan kado spesial bernuansa merah muda kesukaannya.

"Terima kasih banyak yang udah effort banget bikinin ini, aku juga suka warna pink. Kaget banget. Terima kasih banyak, semoga semua sehat selalu, doakan aku juga sehat selalu, panjang umur dan sehat selalu," ujar Megawati.

Lucunya, rekan-rekan Megawati di Hyundai Hillstate ikut mengantre demi mendapatkan makanan atau minuman dari Cafe Truck tersebut. Mereka terlihat antusias dan ikut senang dengan makanan gratis dari fans Megawati tersebut.