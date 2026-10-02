Klasemen Medali Asian Games 2026, Jumat 2 Oktober 2026 Pukul 21.00 WIB: Malaysia Koleksi 9 Emas, Indonesia Tertinggal

KONTINGEN Indonesia saat ini, Jumat (2/10/2026) pukul 21.00 WIB, berada di peringkat ke-14 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026. Sementara rival Indoneisa, yakni Malaysia, justru berada di urutan ke-10 usai saat ini mengoleksi 9 medali emas.

Peta persaingan perolehan medali dalam ajang multi-cabang olahraga bergengsi Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya terus menunjukkan pergerakan yang dinamis. Memasuki hari-hari penutup turnamen, kontingen dari berbagai negara berjuang keras mengamankan posisi terbaik di tabel klasemen sementara.

Kontingen Merah Putih kembali mencatatkan tambahan pundi-pundi medali berkat perjuangan membanggakan dari para wakil di berbagai cabang olahraga andalan. Semangat juang tinggi terus ditunjukkan demi mendongkrak posisi Indonesia di jajaran papan atas klasemen.

1. Tambahan Medali

Kabar membanggakan datang dari cabang olahraga sepak takraw putri yang sukses menyumbangkan medali perunggu bagi kontingen Indonesia. Tampil di Mizuho Park Stadium pada Jumat (2/10/2026), skuad quadrant putri harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-2 di babak semifinal.

Tim Sepak Takraw Putri Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)

Meski demikian, tambahan medali tersebut semakin mempertegas konsistensi perolehan kontingen Tanah Air di ajang empat tahunan ini. Hingga saat ini, Tim Indonesia secara keseluruhan telah mengumpulkan total 35 medali dengan rincian lima emas, delapan perak, dan 22 perunggu.

Rentetan prestasi emas tersebut disumbangkan oleh para pahlawan olahraga tanah air, mulai dari Nurisa Dian Ashrifah dari cabang panahan, Desak Made Rita di nomor speed putri panjat tebing, tim bulutangkis putra, Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi kelas 65kg, hingga pasangan ganda putra bulutangkis Leo Carnando/Daniel Marthin.

Perjuangan para atlet ini tentu diganjar apresiasi tinggi, termasuk bonus besar dari pemerintah senilai Rp3 miliar untuk peraih emas, Rp2 miliar untuk perak, dan Rp1 miliar bagi peraih perunggu.