Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Medali Asian Games 2026, Jumat 2 Oktober 2026 Pukul 21.00 WIB: Malaysia Koleksi 9 Emas, Indonesia Tertinggal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |21:04 WIB
Klasemen Medali Asian Games 2026, Jumat 2 Oktober 2026 Pukul 21.00 WIB: Malaysia Koleksi 9 Emas, Indonesia Tertinggal
Atlet Teqball Indonesia, Sumaya raih medali perak di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

KONTINGEN Indonesia saat ini, Jumat (2/10/2026) pukul 21.00 WIB, berada di peringkat ke-14 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026. Sementara rival Indoneisa, yakni Malaysia, justru berada di urutan ke-10 usai saat ini mengoleksi 9 medali emas.

Peta persaingan perolehan medali dalam ajang multi-cabang olahraga bergengsi Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya terus menunjukkan pergerakan yang dinamis. Memasuki hari-hari penutup turnamen, kontingen dari berbagai negara berjuang keras mengamankan posisi terbaik di tabel klasemen sementara.

Kontingen Merah Putih kembali mencatatkan tambahan pundi-pundi medali berkat perjuangan membanggakan dari para wakil di berbagai cabang olahraga andalan. Semangat juang tinggi terus ditunjukkan demi mendongkrak posisi Indonesia di jajaran papan atas klasemen.

1. Tambahan Medali

Kabar membanggakan datang dari cabang olahraga sepak takraw putri yang sukses menyumbangkan medali perunggu bagi kontingen Indonesia. Tampil di Mizuho Park Stadium pada Jumat (2/10/2026), skuad quadrant putri harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor 0-2 di babak semifinal.

Tim Sepak Takraw Putri Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)
Tim Sepak Takraw Putri Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)

Meski demikian, tambahan medali tersebut semakin mempertegas konsistensi perolehan kontingen Tanah Air di ajang empat tahunan ini. Hingga saat ini, Tim Indonesia secara keseluruhan telah mengumpulkan total 35 medali dengan rincian lima emas, delapan perak, dan 22 perunggu.

Rentetan prestasi emas tersebut disumbangkan oleh para pahlawan olahraga tanah air, mulai dari Nurisa Dian Ashrifah dari cabang panahan, Desak Made Rita di nomor speed putri panjat tebing, tim bulutangkis putra, Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi kelas 65kg, hingga pasangan ganda putra bulutangkis Leo Carnando/Daniel Marthin.

Perjuangan para atlet ini tentu diganjar apresiasi tinggi, termasuk bonus besar dari pemerintah senilai Rp3 miliar untuk peraih emas, Rp2 miliar untuk perak, dan Rp1 miliar bagi peraih perunggu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/43/3245671/fadona_kusumawati_bersama_fitriani_sabatani-y2MG_large.jpg
Fadona/Fitriani Lolos ke Final, Indonesia Berpotensi Raih Emas dari Cabor Padel Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/40/3245652/an_se_young-wxmf_large.jpg
Kisah An Se young, Ratu Bulu Tangkis Dunia Peraih Back to Back Asian Games dan Samai Rekor Susy Susanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/43/3245610/yuki_kurihara-r87s_large.jpg
Kisah Unik Yuki Kurihara, Bocah 11 Tahun yang Gemparkan Panggung Asia Games 2026 Usai Rebut Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/43/3245588/tim_sepak_takraw_putri_indonesia-ZwSc_large.jpg
Hasil Sepak Takraw Asian Games 2026: Tim Putri Indonesia Sabet Medali Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/43/3245564/klasemen_medali_asian_games_2026_jumat_2_oktober_2026_pukul_1330_ainagoc-ZdRO_large.jpg
Klasemen Medali Asian Games 2026, Jumat 2 Oktober 2026 Pukul 13.30 WIB: Indonesia Tempel Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/43/3245530/panjat_tebing-n5xb_large.jpeg
Reaksi Taufik Hidayat Usai Atlet Panjat Tebing Aditya Tri Syahria Gagal Sumbang Medali di Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement