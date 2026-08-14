Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Temukan Kedamaian di Balik Megahnya Masjid

PEVOLI Sabina Altynbekova langsung melejit menjadi pusat perhatian dunia internasional semenjak ia tampil di ajang Kejuaraan Voli Junior Asia 2014. Di balik pesona fisik yang kerap mendatangkan sorotan publik, pevoli asal Kazakhstan ini ternyata dikenal sebagai pribadi Muslimah yang memegang teguh nilai-nilai agamanya.

Bagi Sabina, popularitas global hanyalah bonus sementara dalam hidup, sedangkan ketaatan penuh kepada Sang Pencipta tetap menjadi fondasi utama.

1. Ketenangan Batin di Rumah Ibadah

Identitas keislamannya selalu Sabina tunjukkan secara terbuka kepada khalayak luas, termasuk lewat berbagai unggahan di media sosial pribadinya. Salah satu aktivitas yang rutin ia bagikan adalah kunjungannya ke berbagai masjid megah dengan arsitektur memukau.

Bagi Sabina, atmosfer religius di dalam masjid mampu menghadirkan ketenangan batin yang luar biasa di tengah kesibukannya sebagai atlet profesional. Sabina bahkan pernah menuliskan bahwa Islam adalah pegangan hidupnya dan ia senantiasa menyandarkan harapan hanya kepada Allah dalam setiap langkahnya.

Keindahan bangunan suci tersebut tidak hanya dipandang sebagai tempat beribadah semata, melainkan juga sebagai sumber inspirasi spiritual yang menguatkan mentalnya.

Sabina Altynbekova terpesona pada keindahan masjid (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

2. Babak Baru

Jejak profesional Sabina sempat mencuri perhatian pencinta olahraga Tanah Air ketika ia bergabung dengan klub debutan Yogya Falcons dalam kompetisi Proliga 2025. Kendati kehadirannya disambut antusiasme tinggi, langkah timnya terhenti sebelum babak final four akibat performa yang belum optimal.