Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Temukan Kedamaian di Balik Megahnya Masjid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |01:01 WIB
Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Temukan Kedamaian di Balik Megahnya Masjid
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
A
A
A

PEVOLI Sabina Altynbekova langsung melejit menjadi pusat perhatian dunia internasional semenjak ia tampil di ajang Kejuaraan Voli Junior Asia 2014. Di balik pesona fisik yang kerap mendatangkan sorotan publik, pevoli asal Kazakhstan ini ternyata dikenal sebagai pribadi Muslimah yang memegang teguh nilai-nilai agamanya.

Bagi Sabina, popularitas global hanyalah bonus sementara dalam hidup, sedangkan ketaatan penuh kepada Sang Pencipta tetap menjadi fondasi utama.

1. Ketenangan Batin di Rumah Ibadah

Identitas keislamannya selalu Sabina tunjukkan secara terbuka kepada khalayak luas, termasuk lewat berbagai unggahan di media sosial pribadinya. Salah satu aktivitas yang rutin ia bagikan adalah kunjungannya ke berbagai masjid megah dengan arsitektur memukau.

Bagi Sabina, atmosfer religius di dalam masjid mampu menghadirkan ketenangan batin yang luar biasa di tengah kesibukannya sebagai atlet profesional. Sabina bahkan pernah menuliskan bahwa Islam adalah pegangan hidupnya dan ia senantiasa menyandarkan harapan hanya kepada Allah dalam setiap langkahnya.

Keindahan bangunan suci tersebut tidak hanya dipandang sebagai tempat beribadah semata, melainkan juga sebagai sumber inspirasi spiritual yang menguatkan mentalnya.

Sabina Altynbekova terpesona pada keindahan masjid (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
Sabina Altynbekova terpesona pada keindahan masjid (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

2. Babak Baru

Jejak profesional Sabina sempat mencuri perhatian pencinta olahraga Tanah Air ketika ia bergabung dengan klub debutan Yogya Falcons dalam kompetisi Proliga 2025. Kendati kehadirannya disambut antusiasme tinggi, langkah timnya terhenti sebelum babak final four akibat performa yang belum optimal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/43/3235993/jakarta_bhayangkara_presisi-HTRx_large.jpg
Daftar Lengkap Tim Peserta FIVB Mens Club World Championship 2026: Ada Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/43/3235953/megawati_hangestri-7FzY_large.jpg
Berkat Megawati Hangestri, Tiket Hyundai Hillstate vs Wonder Dogs Langsung Sold Out Tak Sampai 3 Menit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/43/3235413/timnas_voli_putri_indonesia-YbB0_large.jpg
Update Ranking FIVB Timnas Voli Putri Indonesia Kelar SEA Womens V Cup 2026: Makin Dekat Ke-50 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/43/3234685/kehadiran_personel_baru_seperti_megawati_hangestri_dan_jordan_wilson_membuat_pevoli_senior_hyundai_hillstate_antusias-lR43_large.jpg
Megawati Hangestri dan Pemain Baru Hyundai Hillstate Dipuji Pevoli Senior: Mereka Sangat Terampil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/43/3234466/duet_megawati_hangestri_pertiwi_dengan_jordan_wilson_langsung_dapat_julukan_baru-vIkc_large.jpg
Belum Debut, Duet Megawati Hangestri – Jordan Wilson Sudah Langsung Dapat Julukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/43/3234312/megawati_hangestri_bersama_jordan_wilson-jXmr_large.jpg
Momen Kedekatan Megawati Hangestri dan Jordan Wilson, Liburan Bareng Hyundai Hillstate di Pantai!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement