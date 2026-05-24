Kisah Pevoli Cantik Sabina Altynbekova: Dulu Hidup Serba Terbatas, Kini Menjelma Jadi Bintang Dunia

ATLET voli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova, yang sempat mengguncang jagat maya karena paras menawannya pernah membagikan kisah masa lalunya yang penuh dengan keterbatasan dan kerja keras lewat akun Instagram pribadinya. Tak disangka ada cerita sedih dalam perjalanan Sabina hingga kini menjelma menjadi salah satu bintang voli dunia.

Pada saat remaja seusianya menghabiskan waktu untuk berpesta dan bersosialisasi, pevoli berusia 29 tahun ini justru memilih menepi dari hiruk-pikuk dunia luar. Sabina mengaku bahwa fokus utamanya kala itu sangat sederhana, yaitu bisa menyantap makanan yang lezat dan beristirahat dengan tenang di dalam kamar asramanya sudah menjadi kebahagiaan yang luar biasa.

1. Mandiri Sejak Dini

Popularitas yang melekat pada diri Sabina saat ini ternyata ditempa lewat kemandirian yang sangat ekstrem. Selama tinggal di asrama atlet, ia harus mencuci seluruh pakaiannya secara manual dengan tangan lantaran tidak tersedianya fasilitas mesin cuci.

Ketika para kolega sekamarnya memilih pulang ke rumah kerabat demi mencari kenyamanan, Sabina justru memilih bertahan di asrama tanpa sedikit pun mengeluh.

“Sementara teman-teman sebayaku berjalan-jalan dan bersenang-senang, saya bekerja keras. Apakah saya juga ingin bersenang-senang? Tidak. Cukup bagi saya untuk makan makanan enak dan menonton film di asrama,” tulis Sabina di Instagram pribadinya, seperti dikutip dari media Kazakhstan, Sport.orda, Minggu (24/5/2026).

Sabina Altynbekova. ig/altynbekova_20

Keterbatasan ekonomi juga membuatnya harus memutar otak untuk mencari hiburan. Sabina mengenang bagaimana dirinya sering meminjam laptop milik rekannya hanya untuk menonton film yang sama secara berulang-ulang karena belum adanya akses internet untuk streaming.

Selain menonton film, Sabina juga kerap menghabiskan waktu senggangnya dengan membaca buku-buku bertema psikologi.